英特尔发布四季度财报后迎来股价提振，预计 PC 需求量依旧强劲

1 月 22 日早间消息，据报道，英特尔周四美股收盘前发布了财报，并对当前季度的业务给出了乐观的预测，英特尔认为受疫情影响依然有大量人群将在家中工作或学习，因此市场对 PC 的需仍在增长。

英特尔第四季度财报发布后该公司股价有所上涨。在随后的延长交易中，股价又出现了小幅下挫。

英特尔预测，今年第一季度中，公司营收将达到 175 亿美元左右，而其中并不包括英特尔当前正在出售的内存芯片部门。分析师对英特尔第一季度营收的平均预测为 162 亿美元。

英特尔首席财务官乔治 · 戴维斯（George Davis）在接受采访时表示，该公司认为今年上半年消费者对笔记本电脑产品的需求将保持强劲。他补充说，英特尔今年下半年的盈利将部分取决于企业是否在添加新硬件方面提升支出。

在本周四发布的财报中，英特尔并未公布其生产计划的新细节，在晚些时候举行的财报电话会议上，英特尔将与分析师分享更多信息。投资者一直在观察英特尔是否会将更多的生产工作进行外包。

纽交所收盘时，英特尔股价上涨 6.5%，收于 62.46 美元。2020 年该公司股价下跌 17%，但是新 CEO 帕特 · 格尔辛格（Pat Gelsinger）上任后，其股价迎来了提升。

尽管当前强劲的 PC 需求给英特尔带来了好处，然而格尔辛格所接手的，是一家正在面临着至少 10 年来最严重危机的企业。在过去 30 年中，英特尔一直都是全球最大的芯片制造商，他们拥有最先进的工厂，生产着最好的芯片，主导着这个规模达 4000 亿美元的行业。近年许多其他美国芯片公司都关闭或出售了自己的工厂，将生产工作外包给其他企业。但是英特尔却坚持了下来，他们认为自己生产既可以改善经营状况，也能生产出更好的芯片。

然而在近几年中，这一战略已经开始崩溃，当前该公司落后于台积电和三星电子。早些时候有报道称，英特尔已经与这两家亚洲公司就生产其部分领先产品进行了谈判。