贾跃亭：FF 获评 “2020 加州十佳高科技创业公司”榜首

1 月 22 日消息,昨日晚间,贾跃亭时隔两个多月再次在微博发声,这次还是为了法拉第未来(FaradayFuture,简称 FF)。

贾跃亭写到:“美国独立第三方 The Tech Tribune 评选出 “2020 加州十佳高科技创业公司”,FF 再次上榜,位列第一,市值 600 亿美元的明星公司 DoorDash 位列第三。这是对 FF 产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新的认可,更是对 FF 将尽快完成融资并推出量产车的看好!Fight to the First!”

2017 年 7 月,贾跃亭赴美造车,一直未回国,期间经历了与恒大的分分合合,2019年,他与九城签署合作协议,计划 2020 年下线预量产车。

去年 12 月,法拉第未来在推特上发文称,FF 91 预量产车组装完成,将加入现有的测试队伍,帮助继续推进 FF 91 项目。

今年 1 月,法拉第未来宣布任命资深财务主管 Zvi Glasman 为其首席财务官 (CFO),负责领导公司财务、投资者关系和资本管理。

贾跃亭在海外社交平台表示,“欢迎加入 FF 英雄联盟,希望 Zvi 丰富的 CFO 专业背景和美国 IPO 经验能够助力 FF 尽快实现融资和产品交付目标。”