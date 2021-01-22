滴滴推出老年版叫车小程序，支持电话叫车

IT之家 1 月 22 日消息 今日滴滴出行宣布将于 1 月 22 日在全国上线试运行滴滴老人打车小程序，试运行期间暂定名为 “滴滴关怀版”，同时 1 月 25 日起在试点城市开通电话叫车热线，并根据用户反馈逐步推广到更多城市。

据滴滴介绍，滴滴出行于去年 12 月 30 日起开始开发 “一键叫车”“电话叫车”等服务，目前滴滴老人打车小程序在 10 个常用场景可一键叫车，并对小程序进行了相应的适老化改造，包括大字号设计、提供电话叫车服务等。

IT之家了解到，滴滴表示，目前相关程序仍在试运行阶段，将不断升级各项功能，包括 “一键叫车”支持呼叫更多车型、开通亲友代付通道、接入交通部电话叫车热线等。

以下是滴滴公告全文：

滴滴推出老年人一键叫车小程序

为老年人提供更简洁易用的出行服务

为方便老年群体的出行，让老年人更好地享受智能化服务带来的便利，在主管部门的指导下，滴滴出行去年 12 月 30 日成立 “老年人打车”专项组，全力开发 “一键叫车”“电话叫车”服务。

目前产品开发已完成，滴滴老人打车小程序 1 月 22 日在全国正式上线试运行，试运行期间暂定名为 “滴滴关怀版”，同时 1 月 25 日起在试点城市开通电话叫车热线，并根据用户反馈逐步推广到更多城市。

1. 推出滴滴老人打车小程序，10 个常用场景可一键叫车。在原有 “关怀模式”的基础上，滴滴老人打车小程序对每一个细节都进行了适老化改造，大字号简洁设计，方便老年人操作使用。60 岁及以上的老年人，可以在子女、社区工作人员及其他亲友的协助下注册并进行首次实名认证。滴滴老人打车小程序为老年人提供 10 个常用地址，可提前输入超市、学校、子女住址、医院等场景的地址；当老年人有出行需求时，只需打开小程序 - 选择常用地址，即可呼叫滴滴快车，实现 “一键叫车”。

2. 滴滴成立老年人打车电话热线，提供 “电话叫车”服务。考虑到部分老年人没有智能手机或不习惯使用手机叫车方式，滴滴还成立老年人电话叫车小组，为老年人提供电话叫车服务。经滴滴老人打车小程序实名认证、设置常用地址的 60 岁及以上老年人，拨打滴滴老年人打车电话热线，即可由平台代为呼叫出租车（快的新出租）。叫车成功后，平台会向叫车人发送短信，提示车辆信息及预估到达时间，并通过电话联系叫车人。

考虑到老年人不同的支付习惯，滴滴提供线上支付及现金支付两种支付方式：呼叫滴滴快车可采用线上支付，呼叫出租车可采用现金支付。

目前，滴滴老人打车小程序和老年人电话叫车热线仍在试运行阶段，技术和服务上还有很多不成熟，我们将不断升级各项功能，包括 “一键叫车”支持呼叫更多车型、开通亲友代付通道、接入交通部电话叫车热线等。

我们深信技术进步的背后不只是冰冷的效率提升，还应该是有温度的服务、更便捷易用的体验，并不断惠及更多人群。滴滴将持续关注、收集老年用户及其亲友的使用反馈，不断优化老年人打车服务，持续推广无障碍出行，让老年人享受到更便利、更简单、更贴心的出行服务。

滴滴出行

2021 年 1 月 22 日