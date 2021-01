国产 EDA 第一股将诞生，获英特尔投资的概伦电子启动科创板辅导

1 月 22 日消息,据中国证监会上海监管局显示,国内 EDA 企业上海概伦电子股份有限公司(下称概伦电子)已于近日同招商证券签署上市辅导协议,计划在科创板挂牌上市。

概伦电子成立于 2010 年,主要为半导体工艺开发和集成电路设计提供国际领先的建模、仿真和验证的 EDA 解决方案。EDA 是电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件的简称,主要用于超大规模集成电路设计,位于芯片产业链最顶端,在芯片设计中的地位极为重要。

数据显示,2019 年全球 EDA 行业市场规模为 105 亿美元,主要由国际三巨头 Synopsys、Cadence 和 MentorGraphic 垄断,市场份额合计超过 60%,其中 Synopsys 全球市场份额领先,占比超过 30%。2019 年我国 EDA 软件市场规模约为 5.4 亿美元,国产 EDA 软件占比仅为 5%,因此 EDA 也是国内芯片产业链上被严重 “卡脖子”的领域。

国内 EDA 企业相比集成电路产业链其他领域数量较少,主要包括华大九天、芯愿景、概伦电子、广立微、芯禾科技等少数企业,其中芯愿景曾在去年 5 月获得科创板 IPO 受理,后因财报更新在 9 月底中止审核,并于去年底撤回上市申请,IPO 之路最终关闭。

媒体报道称,芯愿景核心技术存在争议,更是被客户举报拖欠 550 多万发票,并存在退出参股公司投资后仍参与股东大会的行为,或涉嫌信披违规等问题。随着芯愿景上市折戟,概伦电子开启 IPO 进程,意味着其有望接棒成为国产 EDA 第一股。

目前,概伦电子主要产品线分为三类:集成电路制造 EDA 领域的建模及分析验证平台、 集成电路设计 EDA 领域的快速电路仿真及良率和可靠性设计验证平台、高端半导体器件电学特性测试系统等,客户覆盖绝大多数国际领先的集成电路设计和制造企业及知名研究机构。

值得关注的是,2019 年底,概伦电子还并购了北京博达微科技有限公司(下称博达微),持有其 80% 股份。据报道,此次并购将能利用博达微业界首创的 AI 驱动的测试和建模技术,进一步增强概伦电子在半导体建模和测试的全球领导地位,打造全球首创的数据驱动的测试、建模建库、仿真、验证为一体的创新 EDA 解决方案,增强产业竞争力。

不过,概伦电子公开的融资次数并不多,仅在去年 4 月宣布完成数亿元人民币的 A 轮融资,由兴橙资本和英特尔资本共同领投。当时,概伦电子董事长兼 CEO 刘志宏表示,这是概伦电子的一个新的里程碑,并称将加快加强先进半导体工艺研发和高端芯片、特别是各类存储器的设计之间的深度协同优化,与现有主流 EDA 流程实现优势互补,推出世界领先水平的创新 EDA 产品和解决方案。

辅导备案信息显示,概伦电子目前共有 23 名股东。KLProTech H.K.Limited 为其最大股东,持股 23.47%;公司实控人为创始人兼董事长刘志宏,其直接持有概伦电子 17.94% 的股份,并通过与共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)签署《一致行动协议》,行使其约 6.20% 股份的表决权。

据了解,刘志宏先后毕业于香港大学和美国加州大学伯克利分校,曾任全球知名 EDA 公司 Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官、Cadence Design Systems, Inc. 全球副总裁和 Proplus Design Solutions, Inc. 董事长,可以说在 EDA 行业有着深厚的积累。

其他股东方面,兴橙资本通过共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)等 5 家企业合计持股超过 15%,英特尔资本通过英特尔产品(成都)有限公司持有 5.41% 的股份,科创板上市的半导体公司澜起科技也通过旗下公司持有 0.25% 的股份。