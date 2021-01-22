国外玩家将 RTX 2070 显卡扩展至 16GB 显存

IT之家1月22日消息 据外媒 VideoCardz 消息，一名俄罗斯玩家 VIK-on 在 YouTube 上发布了一段视频，展现了他魔改 RTX 2070 显卡的步骤。这名玩家使用热风枪拆解旧显卡的显存颗粒，替换为单颗 2GB 容量的版本，最终成功在 GPU-Z 中显示为 16GB 显存。但是从结果来看，这种方案不能够稳定运行。

英伟达 RTX 2070 显卡于 2018 年发布，搭载 8GB GDDR6 显存。想要升级至 16GB 显存，不仅需要替换芯片，而且还需要修改电路板的跳线。这名玩家查阅技术文档，找到了显卡背面需要修改的短接位置。显卡背面的 0 欧电阻有上下两排位点，焊在第一排表示 0，焊在第二排表示 1。这名玩家此前的显存为美光制造，新购买的显存颗粒为三星制造的，因此跳线设置需要修改为 00111。

IT之家获悉，英伟达的显卡 PCB 信息不会对外公开，这名玩家是查阅网络上泄露的 RTX 2080 SKU 文件来获得这一信息。幸运的是，显卡的 BIOS 完美支持 16GB 显存，不需要修改。

关于费用方面，玩家采购 8 片三星显存颗粒总共花费了 200 美元。

这名玩家使用 FurMark 进行测试，不幸的是并不能够稳定运行，很快便崩溃。3D Mark TimeSpy 跑分测试能完成，但是得分为 6176 分，低于平均水平的 9107 分。