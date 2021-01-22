高德地图上线助老打车服务：推出大字体、新电召、一键叫车等功能

IT之家1月22日消息 为落实交通运输部关于改进提升适老化服务水平的工作要求，高德打车今天上线助老打车系列服务，推出新电召平台、一键叫车等多项实用功能。

据介绍，高德打车基于 “好的出租”解决方案，上线新电召平台，调度中心接到电召订单后，可通过 “好的出租”综合距离最短、线路最优、接驾最快等标准，调度出租车，由传统的抢单模式，变为抢单、派单相结合，提升叫车的成功率。

IT之家获悉，对于无法熟练使用智能手机的老年人，高德打车还将上线 “一键叫车”。该功能基于高德打车的常规功能进行了适老化改造，简化打车流程，不再需要输入起点和终点，点击一键叫车按钮，即可呼叫出租车。上车点根据老年人所在位置自动推荐，叫车后即将上车位置共享给司机。车辆到达后，老人可当面与司机沟通目的地并开始行程，行程同时支持分享功能，以便亲友及时获知行驶位置。

除叫车、行程分享等功能外，一键叫车界面还去除了一些老年人不常用的功能，减少误操作，同时，采用大号字体、减少图片，让老年人看得更清楚。

据了解，高德“一键叫车”春节前将在北京等多个城市上线试运营，这些城市的老年人，可以通过支付宝及微信的高德打车小程序使用 “一键叫车”，节后将陆续开通更多城市。