小屏叫好不叫座，苹果削减 iPhone 12 mini 产量以提高 Pro 产量

IT之家1月22日消息 供应链权威媒体 DigiTimes 今日援引供应链消息证实，苹果最近向鸿海削减 iPhone 12 mini 订单量以提高更受市场欢迎的 iPhone 12 Pro 的生产力，此次转单仅鸿海一家就有百万支 iPhone。此外，和硕关于 iPhone 12 mini 的订单也有所减少。

消息人士指出，Phone 12 mini 定位主要针对美国和欧洲的消费者，但新冠疫情严重削弱了该市场对于智能手机的需求，而在中国等市场也不及 iPhone 12 Pro 受欢迎。

从此前多代机型看，东亚市场更加青睐屏幕更大的设备，与世界其他地区相比，近几个月来中国市场并未受到疫情太大影响。

和硕是苹果 ‌iPhone 12 mini‌ 的主要代工方，上述因素综合导致该设备的需求降低，而这笔费将由这家制造商承担。

摩根士丹利（Morgan Stanley）在周三的一份投资报告中称，苹果已在 2021 年第一季度将生产的产品从 iPhone 12 mini 转移到了 iPhone 上，以应对更受欢迎的 iPhone 12 Pro 的市场需求。

IT之家了解到，此前业内大多数分析师均认为，“ iPhone 12 mini”销售疲软，尽管用户也表示满意，但该机销量仅占 “ iPhone 12”总销量的 6%。

同时，今天的另一份 DigiTimes 报告指出，由于苹果公司增加了 “ iPhone 12 Pro”型号的订单，富士康等有望在今年第一季度看到业绩再次增长。

据报道，由于iPhone 12 Pro 在中国市场中普及蚕食了华为在该地区的主导市场份额，苹果更加看好 iPhone 12 的销量。

消息人士指出，华为是中国市场中最大的智能手机厂商，但在过去几个月内受到苹果 Pro 系列产品的影响有所降低，苹果现在已成为全球第二大 5G 手机品牌，仅次于华为。