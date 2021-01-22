走过十年的微信，最大对手还是 QQ

上线 10 周年的微信，在昨天迎来了十周年大版本更新，版本号一下子跳到 8.0。仔细想想，本次更新距离上次 7.0 大版本更新，已经有差不多两年时间了。从社交媒体的评论来看，广大微信用户对本次更新还是非常期待的，微信 8.0 的大版本更新绝对称得上是 “合格”的生日礼物。

实际体验下来，相比之前的版本，微信 8.0 版本变动多达十余项，比如增添动图效果的大量表情、给好友丢炸弹表情可以触发爆炸、可以快速切换的浮窗收纳页面等等。在这之中，全新的微信 “状态”功能引发了网友热议。有的网友惊呼微信 “状态”太好玩了，纷纷修改状态，寻找和自己同状态的朋友；但也有人认为这就是 QQ 中早就有的功能，微信不过是在拾人牙慧而已。

借此机会，小雷就来带大家回首一下微信和 QQ 的十年，顺便展望一下，微信的下一个十年究竟要干些什么?

“同袍兄弟，一衣带水”

在腾讯内部，微信和 QQ 的关系可以说是 “同胞兄弟”。1999 年 2 月推出的 OICQ（后改名 QQ），统治着 21 世纪第一个十年的社交市场。2011 年 1 月诞生的微信，则统治着 21 世纪第二个十年的社交市场，这两款软件分别在不同的时期扮演着 “腾讯救世主”的角色，可谓是腾讯的两大中流砥柱。

在微信的早期，两款产品之间的关系是非常密切的。那时候的微信可以通过 QQ 号注册，用户可以导入 QQ 好友列表到微信，甚至还可以在微信上接收 QQ 信息。当时腾讯 QQ 还是社交市场的老大哥，微信虽然注册用户数量很多，但听上去更像是年纪稍大的人爱用的通讯软件。

随着时间推移，移动互联网的逐步成熟，让即时社交有了不错的技术基础。智能手机的兴起，更是让不少上班族、中年群体开始接触网络社交软件。当时的腾讯 QQ 功能过于复杂，诸如游戏大厅、音乐平台等服务的堆积，不仅没能长期吸引用户，还引起了部分用户的反感。

相反，为移动社交而生的微信，在当时还是个 “简洁精致”的即时通讯软件。不同于业务范围繁杂的 QQ，当时的微信就只有即时通讯这一个功能，但已经能够让用户体验到通过电话号码注册账号、通过电话号码添加好友、随时进行聊天通话的快感。这种纯粹的社交体验，使得无数 QQ 用户流向微信。

回顾微信的十年历程，正如张小龙所说，微信今天的成功是无数因素堆砌出来的成果。前任社交巨头腾讯 QQ 的引流、移动互联网时代的到来、更加精简化的用户体验，这些要素推动着微信走到了今天。

QQ 要被微信取代了？

到了 2020 年，微信已经成为时下的 “当红巨星”，自带顶级流量，而 QQ 的业绩则出现了下滑迹象，不复当年之勇。根据张小龙分享的数据，每天有 10.9 亿用户打开微信，3.3 亿用户进行视频通话，7.8 亿用户进入朋友圈，1.2 亿用户发表朋友圈，3.6 亿用户阅读公众号文章，4 亿用户使用小程序，数据十分华丽。

另一方面，根据腾讯 Q3 财报显示，第 3 季度 QQ 月活用户减少了 5.5%，达到 6.17 亿人，即将跌破 6 亿用户，比 2020 年第 2 季度少了 3000 万，比去年少了接近一亿用户，整体数据下滑严重。

从腾讯的财报来看，QQ 的确是面临着困境，如今增长乏力的 QQ 几乎已经不可能跟上微信的脚步。个人认为，QQ 破局的方法显然不在微信身上，而是更应该审视自身。首先是自身的臃肿体验，只需打开手机 QQ，你可以轻松看到近些年腾讯塞了多少功能在 QQ 里面，其中频繁推送的 QQ 看点和 QQ 扩列，让用户烦不胜烦。

有知乎用户表示，QQ 自身附带的种类繁多的功能推送，一晚上就能跑掉 20% 的电量。如果关闭手机 QQ 的话，自己就接收不到群消息，非常矛盾。功能的冗杂，引起了部分用户的反感，最终导致用户的流失。对腾讯 QQ 来说，需要先做好减法，才能重新回到正确的轨道上。

另一方面，QQ 并非没有自己的长处。比如更加完善的群聊体验、可以屏蔽收纳的群聊功能、可以完整传输的图片视频文件、可以随时同步的通话记录等等。我个人就是一个 QQ 用户，上班使用 PC，下班使用手机进行群聊，遇到有趣的应用软件、视频、压缩包什么的也会上传到群文件里跟群友分享。电脑端微信不登录就没有消息记录，上传的文件视频都有限制，而且很快就会过期，不像 QQ 群文件那样持久。对我而言，只有手机 QQ 能够满足在手机和电脑端进行无缝衔接聊天的要求。

小雷认为，尽管都是社交软件，但是 QQ 和微信之间的受众差距还是非常大的。QQ 本身用户基数庞大，群聊功能更加丰富，而且很多用户的网站、游戏、APP 都是使用 QQ 登录的。从趋势的角度来看，同阵营多端互通始终是发展的大方向，因此 QQ 应该是不会被微信取代的。

2021 年，微信还能 “小而美”吗

“我不喜欢用 QQ。”

在 2021 微信公开课 Pro 版的微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙曾经表示，自己一直不喜欢用 QQ，也不怎么使用 QQ。最初张小龙创办微信的原因之一就是希望能够自己做个简单的沟通工具，他希望微信能够成为一个类似 Foxmail 一样的产品。

在张小龙自己看来，“简单”是产品设计的核心。1997 年，张小龙开发了电子邮件客户端 Foxmail，该产品主打极简化设计，短短两年内便获得 400 万全球用户。直到今天，Foxmail 依然将 “恰到好处的简单”、“为性能重新打造”作为宣传要点。不仅如此，张小龙还直言：“微信一开始就是奔着小而美的产品去做的，现在也依然还是一款小而美的产品。”

现在的微信真的 “小而美”吗？这点小雷还真的不好说，但是微信的安装包的确是越来越大了。恰好，小雷知道一个存有市面上大部分软件历史版本的应用商店，微信自然也在其中。可以看到，安卓版微信 1.0 安装包仅 457KB，到微信 2.0 版本涨到 1.4MB，微信 5.0 版本为 22.4MB，微信 7.0 版本为 93.34MB，最新的微信 8.0 版本达到 182MB。这十年里，微信安装包的大小翻了五百倍。

就事论事，如今的微信已经从一个简单的即时通讯软件，发展为一个整合各种功能的社交平台。安装包体积膨胀，好像也是情理之中。讽刺的是，当年多少用户从 QQ 切换过来微信，就是因为当初微信的 “简单”，结果现在微信好像变成了 “又一个 QQ”一样。

进入 2020 年，微信启动视频号、推出微信小商店、上线青少年模式、上线微信直播平台，并且针对这十年间推出的小程序、微信支付、小游戏等功能进行持续更新。现在的年轻人每天不仅要在微信上面工作、联系客户，还要在微信上娱乐消遣，我们变得越来越难离开微信。

微信的下一个十年会怎么做？小雷认为，微信就应该抛弃 “小而美”的矛盾想法，放开手脚地去做一个完整的、完善的、完备的超级 App 平台。如今，移动互联网高速发展，“短、平、快”的用户体验愈发流行。通过多元化的整合，将所有用户所需的功能融合在一个大 APP 的平台上，不仅能够消除手机安装过多 APP 的弊端，而且在资源整合上有着不错的优势，满足用户需求。

微信下一个十年靠什么？在过去的一年，微信最大的变化在于推出视频号，补齐短视频短板，或许视频就是最好的答案。在瞬息万变的互联网行业里，很难有一个产品可以陪伴人们走过十年，更别提二十年。微信只有抓住视频这个机会，成为真正的超级品牌，那样还有机会在未来十年继续保持活跃。