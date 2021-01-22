三星 Note 丢失最重要卖点，是时候让位了

2011 年，三星推出了首款 Galaxy Note 手机，从那时起，S Pen 就已经成为了 Note 系列的标配。S Pen 一直以来都是 Galaxy Note 系列独享的配件，但是到了今年却发生了令人意想不到的变化，那就是三星为 Galaxy S21 UItra 带来了 S Pen。

这并不是我们所熟悉的那个 S Pen

不过，与 Galaxy Note 不同，Galaxy S21 UItra 的 S Pen 并不会免费附赠，而是需要用户单独购买。目前，新款 S Pen 已上架三星中国官网，暂不支持单独购买，但是官方提供了套装版，硅胶保护壳 + 新款 S Pen 售价 499 元，后续还将推出镜面智能手机壳 + 新款 S Pen 的版本，智能镜面保护壳单独购买售价为 359 元。

比较有趣的是，Galaxy S21 UItra 的 S Pen，并不是我们所熟悉的那个手写笔，它与 Galaxy Note 系列的 S Pen 还是有很大区别的。

按照官方的说法，Galaxy S21 UItra 的 S Pen 只能用于手写，不支持蓝牙功能，这意味着它将不支持手势感应（Air Gesture）等功能。如果你已经拥有其他 Galaxy Note 或 Galaxy Tab 上的 S Pen，它们都将支持 Galaxy S21 UItra。

Galaxy S21 UItra 的 S Pen 可以用来记笔记、编辑照片、签署文件、画画等。而 S Pen Pro 支持蓝牙和手势感应功能，它将兼容安装了 One UI 3.1 及以上版本的 Galaxy Note 10/20 系列和 Galaxy Tab S6/S7 系列。比较遗憾的是，三星并没有公布 S Pen Pro 的具体发售时间和价格。

另外，Galaxy S21 UItra 没有 S Pen 的插槽，所以需要单独携带，或者购买官方指定的特殊保护壳。需要注意的是，只有 Galaxy S21 UItra 支持 S Pen，Galaxy S21/S21 + 并不支持。

新款 S Pen 背后的套路

上文提到了 Galaxy S21 UItra 没有 S Pen 插槽，同时其余两款机型不支持新款手写笔。仔细想想，三星这次套路还是玩得挺深的。

为何这么说？首先，Galaxy S21 UItra 没有 S Pen 插槽，就跟 Galaxy S21 取消充电头一样。这样做的好处有两个：1. 控制成本；2. 获得额外收益。

想要将 S Pen 收纳在手机里，就需要在机身内部事先预留一定的空间，并将其打通，以便放置 S Pen。虽然目前网上没有 S Pen 插槽的成本报价，但是我们可以假设每打一个插槽的成本为 0.1 美元（约合人民币 0.65 元），100 万部就可以省下 65 万元。

Galaxy S21 UItra 并未免费附赠新款 S Pen，这意味着用户需要额外支付一笔购买手机配件的钱。目前，在国内你可以买到的只有套装版，售价 499 元，后续可能会支持新款 S Pen 单独购买，因为三星表示，独立购买新款 S Pen 的售价为 39.99 美元（约合人民币 260 元）。

由于 Galaxy S21 UItra 没有手写笔的插槽，新款 S Pen 放在身上又容易丢，所以大部分用户会选择套装版。再加上 Galaxy S21/21 + 不支持 S Pen，想要体验 S Pen，用户只能购买最高版本的 S21 UItra（起售价 10199 元）。

而且，现在消费者买手机，不管是什么价位段，基本上都会买个手机壳，甚至去贴个钢化膜。三星只需要在手机壳上用更好的材料，加入一些小功能，让它们看起来更加高大上，并专门设计成可以收纳新款 S Pen 的款式，就会有消费者愿意去买单，毕竟他们相信官方的品质和售后，同时省去了消费者去挑选第三方配件的时间。

S21 UItra 支持 S Pen 的意义何在？

有经常关注三星或者机圈的朋友，应该知道自从 UItra 机型的出现，Galaxy S 系列与 Galaxy Note 系列的区别貌似只剩下一个 S Pen，毕竟近两年这两个系列的手机配置差距越来越小。然而，随着 S21 UItra 支持 S Pen，这一结论似乎有些站不住脚。

据外媒 MSPoweruser 报道，按照惯例，三星每年都会发布两个旗舰智能手机系列，但是今年计划有变。数码博主 @Ice Universe 最新透露，目前三星已经取消了下一代 Galaxy Note 系列的开发计划。

简单点来讲，就是三星今年将不再发布新一代 Galaxy Note 系列机型。

如果该消息实属，这也就不难理解为何 Galaxy S21 UItra 会支持 S Pen 了。不过，此前据韩联社报道，一位匿名的三星高管明确指出，2021 年依然会推出新的 Galaxy Note 系列手机。所以，目前还不确定哪家爆料更准确。

假设 Galaxy Note 系列真的取消了，我们可以把 Galaxy S21 UItra 支持手写笔看作是三星的一次试水，想要看下市场和用户的接受度。如果反响不错，那么下一代 Galaxy S 机型可能会全系支持 S Pen。反之，三星将放弃 S Pen。

就目前来看，Galaxy S 系列机型的配置已与 Galaxy Note 系列十分接近，甚至是可以忽略不计，如果三星不是刻意取消机身的 S Pen 插槽，以及做了两个版本的 S Pen 的话，在 Galaxy S21 UItra 上使用 S Pen 的体验基本与 Galaxy Note 系列的手写笔体验相同。简单点来讲，就是 Galaxy S 系列机型搭配 S Pen 是可以取代 Galaxy Note 系列的。

还有一种可能是尽管 Galaxy Note 系列被砍掉了，但是三星可能会把重心放在折叠屏手机系列产品线。由于折叠屏手机展开状态很像一个平板电脑，所以更适合 S Pen，就像 Apple Pencil 支持 iPad 一样。

与 Galaxy Note 系列不同，S Pen 并不会成为三星折叠屏手机产品的独享配件，Galaxy S UItra 系列机型会继续支持 S Pen，但依旧不会配备手写笔插槽，以及手写笔分为标准版和 Pro 版，这样做的目的是为了体现出两条产品线之间的差异。

总结

总的来说，今年三星一些举措可以看到很多苹果的影子，例如取消充电头，不给 Galaxy S21 UItra 配备 S Pen 插槽，从而推动自家产品配件的发展，这就是很典型的果式思维。

从好的方面来看，Galaxy S 21 UItra 加入对 S Pen 的支持，无疑可以增加产品的使用体验，三星并未强迫用户购买，是否需要 S Pen 完全看个人需求。当然，你也可以选择多等几个月，看下今年不确定有没有的 Galaxy Note 系列。

对于用户来说，既然 UItra 机型代表了三星顶级旗舰，S Pen 本该免费附赠，机身自然也要配备手写笔的插槽，这样才可以被称为顶级旗舰，而不是让用户额外去购买。