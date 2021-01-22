吉利科技集团大力飞行汽车拿到适航证

在一二线城市工作、居住等人经常会面临一个抉择，开车去上班吧，太容易堵车，坐地铁上班吧，那买车的意义是啥呢。堵车在人流量较多的地区比较常见，尤其是上下班高峰期，原本半个小时的路程，需要一个小时才能走完。因此，许多汽车、航空公司就开始研究飞行汽车。

据新浪汽车报道，美国东部时间 1 月 15 日，吉利科技集团的大力飞行汽车 Transition（TF-1）获得了美国联邦航空局（FAA）颁发的适航证。FAA 的适航证要求极为严格，大力 TF-1 是全球首个拿到该证件的飞行汽车。

大力飞行汽车 TF-1 车身以复合材料为主，采用了混合动力技术，设计最大起飞重量为 850 公斤，只能搭载两个人。大力飞行汽车 TF-1 巡航高度可达 3000 米，速度可达 167km/h，航程为 670 公里。总体来看，除了限载两人，其他方面与普通汽车没有多大差别。

飞行汽车的意义在于解决交通拥堵现象，而且空中飞行不需要总是顺着公路走，相当于拉近了与目的地距离。毫无疑问，在未来飞行汽车将成为主流。雷科技前两年曾报道过，国内无人机公司亿航推出了一款飞行汽车 “亿航 184”，小鹏也展示了飞行汽车 “旅航者 T1”。

飞行汽车缺点不多，但过于致命。普通汽车就算出了问题，一般也不会引起过于严重的后果，飞行汽车如果在空中出了什么问题，那驾驶员和乘客生还几率基本为零。因此，飞行汽车需要多次飞行试验来验证安全性，做到万无一失才行。

此外，全球对于飞行设备都有管制，飞机的航线，飞行高度、宽度、速度都有要求。国外一些地区允许飞行汽车商用，是因为飞行汽车用户数量少，不容易发生空中交通事故。一旦普及飞行汽车，很有可能发生各种飞行事故。因此，这需要交通和航空部门制定相应的规则进行约束。

此外，飞行汽车需要助跑才能起飞，所以驾驶员必须同时有飞机驾照和汽车驾照。如果飞行汽车开始普及，那么飞机驾考业务也需要完善，这是个商机。雷科技认为，飞行汽车是未来的主流，但距离商用还有很长一段时间，现在新能源汽车和无人驾驶才是汽车领域的主流发展方向。