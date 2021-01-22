微信十年重磅功能回顾：发送语音、摇一摇、朋友圈、微信支付

不知不觉间，微信已经走过了 10 个年头。在这 10 年间，微信从一个默默无闻的简单聊天软件，发展成为一款拥有超过 12 亿月活用户的数字生活平台，可谓是国内当之无愧的社交之王，是我们生活之中离不开的一部分。

2011 年 1 月 21 日，微信 1.0 悄悄开始测试，当时的它只有简单的文字交互功能，就连简单的群聊功能都不支持。在这 10 年间，微信不断进行功能更新，从基础的好友关联、语音交互等社交功能，到公众号、小程序、视频号、微信支付等生活功能，我们每个人都能感受到它的进步。

增加功能不一定代表着能够获得用户的好评，微信这 10 年来的更新，总体来说算是褒贬参半的，其中有广受好评的优质功能，自然也有备受争议的平庸功能。借此机会，小雷今天就带大家回顾微信 10 年 10 大功能，一起来看看微信在这 10 年间发生了什么变化。

发送语音（2011 年 5 月）

微信是一款社交软件，那么它的功能更新自然也要从社交功能开始做起。现在我们在微信上既可以进行传统的文字交流，也可以随手发送语音信息，甚至实时进行在线的语音聊天 / 视频聊天等等，微信的存在几乎替代了传统通信的作用。

S60v5/S60v3 版 微信语音发送

事实上，腾讯微信团队直到 2011 年的 5 月推出微信 2.0 版本，才正式加入发送语音的功能。正如官方介绍：“轻轻按住说话，松开后对方就能收到您的声音。”发送语音功能成为了微信在移动互联网时代最具代表性的功能之一，人们终于可以使用语音两种模式进行更加直接的交流，而不用再像 2G 时代一样通过文字来表达自己的情感。

摇一摇（2011 年 10 月）

在微信 2.0 版本推出 5 个月后，腾讯微信团队在 2011 年 10 月发布了微信 3.0 版本。大家众所周知的 “摇一摇”功能，正是在这个版本加入的。根据官方介绍，微信 “摇一摇”属于随机交友功能，用户可以通过摇手机匹配到同一时段触发该功能的微信用户，从而增加用户间的互动频率。

图源：微信

早期的微信，旨在打破熟人社交，开辟陌生人社交市场。微信 “摇一摇”将陌生人社交成本降到最低，在当时引发了一阵 “摇手机”的热潮，很多人在活动、在聚餐、在宴会时都会坐在一起摇一摇，期待发现新的好友。

朋友圈（2012 年 4 月）

2012 年 4 月，微信 4.0 版本正式更新，我们现在非常熟悉的朋友圈功能正式上线。根据微信官方介绍，用户可以通过朋友圈发表文字和图片，同时可通过其他软件将文章或者音乐分享到朋友圈，其他用户可以对好友新发的照片进行 “评论”或 “赞”，表达自己的态度。

图源：微信

社交，一般指社会交往，即人与人之间相互往来，进行物质、精神交流的社会活动。对比新浪微博，微信朋友圈算是一个更加私密的熟人圈子，这让用户更加热衷于使用朋友圈来分享大大小小的新鲜事。朋友圈这样一个具有浓厚社交属性的产品，推动着微信从即时通讯工具往移动社交应用的方向发展着。

视频通话 （2012 年 8 月）

腾讯微信团队在微信 4.2 版本更新了视频通话功能，颠覆了用户对于通信功能的认知。依赖于高速网络技术的普及，用户终于可以实现和朋友面对面交流，而非单纯的在线语音通话了。微信事业群总裁张小龙披露的微信最新数据显示，每天约有 3.3 亿用户进行视频通话，可见这个功能是相当成功的。

图源：微信

公众号 （2012 年 8 月）

2012 年 8 月 17 日，微信公众平台向普通用户开放注册，微信公众号的序幕就此揭晓。随着时间发展，公众号目前已经成为了很多人每天都要打开的自媒体平台。根据官方介绍，直到今天，微信公众平台已经聚集超 2000 万公众账号，每天都有 3.6 亿用户阅读公众号文章，不少作者通过原创文章和原创视频形成了自己的品牌，影响力可见一斑。

微信支付（2013 年 8 月）

说到移动支付工具，第一时间浮现在你心里的会是什么呢？我觉得大部分人基本上还是支付宝或者微信二选一吧。2013 年 8 月 9 日，微信 5.0 版本正式上线，微信联合腾讯财付通引入了绑定银行卡、充值钱包余额、实现一键支付的功能，一个属于微信支付的时代就此拉开序幕。

现如今，支付宝和微信支付称得上是移动支付市场上的 “两极”。2020 年第二季度，支付宝、腾讯金融分别以 49.16%、33.74% 的市场份额位居前两位，两者市场份额总和达到 82.9%，行业集中度非常高。话虽如此，两款产品的完成度还有着不少的差距，微信支付还需奋力追赶。

微信红包（2014 年 1 月）

紧跟着微信支付上线的，就是现在大家都不会感到陌生的微信红包了。当时，普通用户可以发放两种红包，其一是普通的等额红包，可以点对点或者群聊发送，另一种则是随机金额的 “拼手气红包”，也是微信用户最喜欢用的红包，只需要设置好金额和红包个数，即可生产金额不同的红包，增添群聊趣味性。

自正式上线后，微信红包功能迅速流行开来，这个由腾讯在 2014 年初在微信上面推出的虚拟红包功能，不仅成为了一种朋友之间沟通交流、增进友情的手段，甚至在潜移默化之中替代了传统红包的功能，甚至成为了新时代的民俗文化。

图源：微信

小程序（2016 年 1 月）

2016 年 1 月 11 日，腾讯微信事业群总裁张小龙公布了 “微信小程序”这个全新概念。简单来说，小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用，它不仅实现了应用 “触手可及”的梦想，而且还连接着 12 亿微信活跃用户，拥有着数额庞大的用户群体。“微信小程序”在 2016 年 9 月 21 日开启内测，并于 2017 年 1 月 9 日全网上线。

在今年年初举行的微信公开课 PRO 上，张小龙分享了这样一组数据，微信小程序日活跃用户突破 4 亿，小程序 2020 全年交易额同比增长超 100%。此外，微信粤康码累计服务 8 亿多人次，累计亮码次数多达 200 亿，防疫行程卡累计服务 5.5 亿多用户，访问次数高达 19.4 亿，在疫情期间发挥了不可忽视的作用。

视频号（2020 年 1 月）

2020 年 1 月 22 日，微信官方宣布 “视频号”进入内测阶段。近些年来，短视频内容在互联网上异常火爆，抖音、快手等短视频平台的崛起，让微信感到了一定的威胁。张小龙判断，视频化表达将是下一个十年内容领域的主题。视频号，可以说就是微信在短视频内容上做的一次尝试。

作为微信在 2020 年的明星产品，腾讯微信团队选择将大部分心血都注入到「视频号」当中。为了完善它的功能，他们不仅倾其所能给视频号最好的曝光位置，而且还在每次更新中不断地完善着视频号的功能。正如微信公开课讲师 jeanhuang 所说：“视频号是一个仍在发育的产品！”，我们也期待着它的发展。

搜一搜（2020 年 9 月）

2020 年 9 月 9 日，腾讯全球数字生态大会正式召开。在大会开始前，腾讯微信团队接受采访表示，“搜一搜”功能正式上线。所谓的 “搜一搜”，其实就是在微信聊天对话窗口内置的一个简易搜索功能。如下图所示，用户可以通过长按聊天窗口当中任一消息触发二级菜单，可以看到二级菜单最后一个功能就是新增的搜一搜功能，用户只要点击这个窗口就可以自动触发搜索界面，可以随意打开搜索结果。

小雷觉得，“搜一搜”这个新功能其实还挺实用的。比如自己和别人聊天侃地时，对面说了啥专业术语自己完全不了解的，直接长按搜索，瞬间就能掌握吹水资本。如果别人给自己发来快递单号，只需要长按快递单号搜索，即可跟踪快递进度，使用起来确实会方便不少，希望微信团队日后能够继续优化搜索能力吧。

总结

有的用户觉得微信变了，不再是原本那个追求 “小而美”的社交软件了。从小雷列出来的重要功能更新列表也可以看出，微信前期更新的主要都是发送语音信息、摇一摇、视频聊天这样的社交功能，后期则转向微信支付、小程序、公众号、视频号之类的综合功能，再也没有推出过什么重磅社交功能。

小雷认为，这个问题是有两方面原因的。首先，以社交软件而论，微信其实算是一款早已进入 “成熟期”的产品。产品进入成熟期意味着用户已经基本养成使用习惯，频繁改动功能、甚至添加全新功能，往往会让用户在使用时感觉到不适应，甚至引发用户反感。正因如此，微信才会在推出新功能的时候万分谨慎。

另一方面，如今的微信早已不是单纯的社交软件，而是一个聚合多种功能的综合服务平台。用户可以在微信进行聊天、完成支付、使用小程序、阅读文章、观看视频，信在我们生活中的占比越来越高。因为产品侧重点的不同，自然就不会把心思全部放在社交上，社交功能的更新速度自然减缓。

互联网环境瞬息万变，很难有一个应用能够长期保持活跃度。微信之所以能够称霸国内市场这么多年，就是因为它并不满足于单纯做一个社交 APP，而是想融入到我们的日常生活当中去。如果微信可以在更新广告、支付、视频号等功能的同时，把广大网友所期望的消息云同步或大文件发送功能更新一下，那自然是再好不过。