天翼云游戏体验：能畅玩多款游戏大作，还支持 TV 安卓版

云游戏时代似乎真的要来了，这不，最近这种无需在本地安装点开即玩的云游戏已经遍地开花，连中国电信也插了一脚，推出了天翼云游戏。虽然目前它尚处于内测中，但是里面却不乏游戏大作，玩起来体验也不错，玩家们赶紧跟着小编来体验一下吧。

游戏大作免费玩 天翼云游戏 PC 版体验

天翼云游戏支持 PC、及手机的安卓机 iOS 平台，最特别的就是还推出了 TV 安卓版。我们先来体验一下天翼云游戏 PC 版。

图 1 天翼云游戏 PC 版安装

一键安装完毕就可进入天翼云游戏主界面，天翼云游戏的界面设计简单，首页为游戏推荐，还有就是游戏库与个人资料页面。

图 2 天翼云游戏首页

从天翼云游戏的游戏推荐页面可以看到，天翼云游戏里有不少热门的游戏大作，它们真的能点开即玩无需安装么？要知道通常来说，想要畅玩这些游戏大作，不仅需要较高的电脑配置，也需要不少硬盘空间，而且购买它们 RMB 也是花的如流水一般的。

图 3 天翼云游戏游戏库

来测试一下，小编找到了一款小时候就开始了的游戏系列 -- 轩辕剑，想当年通宵达旦的把轩辕剑 3 天之痕通关，这游戏游戏画面和故事情节至今还历历在目。不知不觉这个游戏已经推出到轩辕剑 7 了，看到天翼云游戏中有《轩辕剑柒》立马进游戏体验一下。

找到游戏后，点击 “秒完”按钮，就可进入游戏，当然没有登陆需要登陆账户，尚处于内测版的天翼云游戏会给用户赠送游戏体验时长 24 小时，第二天清空，别担心，第二天又可领一个 24 小时体验时长（不知道能领多久）。这可能是内测版才有的福利了吧，等正式版出来后，不知道收费如何。

由于云游戏对用户宽带的要求较高，想要有较高游戏体验的玩家，宽带最好在 100M 以上，并且采用有线连接方式。

图 4 赠送的游戏体验时长

天翼云游戏的游戏界面也很简单，大部分为游戏画面显示区域，右侧有个功能控制栏，用户可以切换全屏、连接手柄及进行画质设置，需要注意的是调整画质需要重启游戏。

图 5 天翼云游戏游戏界面

图 6 画质调整

还有为了玩家更好的进行键鼠操控，当进入游戏界面后，天翼云游戏会自动进行鼠标锁定，要切换出游戏界面需要按下键盘的 F4 键。

其它的不说了，小编把游戏画质切换成超清、高性能模式，一起来看看游戏画面吧。

图 7 轩辕剑柒游戏画面 1

图 8 轩辕剑柒游戏画面 2

图 9 轩辕剑柒游戏画面 3

可以看到，游戏画面还不错，而操控延时也很小，基本上跟本地操控无多大区别。

这些游戏大作玩起来可不是几个小时就可以搞定的，那天翼云游戏支持存档功能不？小编特地测试了一下，天翼云游戏是支持游戏存档功能的，第二天玩家可以读档续玩。并且存档是云模式，跟随用户账号。

图 10 支持游戏读档续玩

玩了会轩辕剑柒，感觉还不错，就是没有了当年那种游戏劲儿，可能是年纪大了吧。

再来看看其它游戏如何。

图 11 丧尸围城 3 游戏画面

图 12 原神游戏画面

图 13 王牌空战 7 游戏画面（在天空中转的小编快吐了）

图 14 胡闹厨房游戏画面（怎么点了切菜没反应）

从天翼云游戏游戏库中可以看到，目前天翼云游戏为用户准备了 119 款游戏大作，其中不乏《巫师 3》、《看门狗 2》这样的 3A 级别大作，目前都可免费试玩。不过天翼云游戏却没有提供搜索功能，如果游戏扩充后，找游戏可不是个容易的事儿。

还有就是，别以为玩云游戏是无需实名验证的，在这里也得游戏实名认证。

图 15 游戏实名认证

加入会员模式 天翼云游戏手机版体验

再来体验一下天翼云游戏安卓版，需要留神的是，如果你正在使用流量联网，请注意玩云游戏时的流量消耗。小编试玩的时候不到 1 小时，就消耗了几百 M 流量。

与 PC 端不同的是，天翼云游戏安卓版只赠送了 60 分钟游戏时间，在首次进入天翼云游戏安卓版时，可以选择偏爱主机游戏还是手游，除了操作方式不同，也说明天翼云游戏安卓版是支持主机游戏与手游的。

图 16 选择喜欢的类型

进入天翼云游戏安卓版首页，也是游戏推荐的相关内容，此外还有游戏库和个人资料页，与 PC 版不同的是多了会员页面。

图 17 天翼云游戏安卓版首页

图 18 天翼云游戏安卓版会员页面

在天翼云游戏安卓版游戏库中也进行了游戏分类，不同的就是还增加了主机与手游两大类，此外还有搜索功能。

图 19 天翼云游戏安卓版游戏库

图 20 搜索功能

在手机里玩主机游戏，没有键鼠没有手柄咋玩？天翼云游戏安卓版为玩家准备了虚拟游戏手柄按键功能，让玩家用手机触摸屏也能畅玩游戏。另外，只要你登陆了相同的账号，在 PC 版中的游戏存档也跟随到手机端中。

图 21 虚拟按键

图 22 轩辕剑柒游戏画面

在游戏悬浮球中，用户可以进行选项设置，可以查看按键功能、设置虚拟手柄、选择游戏画质。

图 23 查看按键功能

图 24 游戏画质选择

除了主机游戏，天翼云游戏安卓版也支持手游的云模式。

图 25 银河历险记 3 云模式

在天翼云游戏安卓版中，并不是所有游戏都可畅玩的，有些游戏需要会员才能玩，而且免费游戏时间也有限制，消耗完了就请购买。不过，玩家就可以只买游戏时间而无需购买游戏。

图 26 会员收费情况

图 27 游戏时间收费情况

总结

总体来说，天翼云游戏给了用户一个不错的游戏体验，让玩家可以快速畅玩多个游戏大作，只要宽带环境不错，玩起来就跟本地没多大区别。以云游戏的标准来看，天翼云游戏的游玩体验还是相当出色的，感兴趣的话赶紧来试试吧，现在还不收费！