Parler 撤回对亚马逊的反垄断诉讼：已无关紧要

北京时间 3 月 3 日晚间消息，据报道，社交媒体平台 Parler 已经撤回了对亚马逊的反垄断诉讼，从而结束了两个月来试图以法律手段迫使亚马逊恢复托管服务的努力。

当地时间周二深夜，Parler 在向华盛顿西区联邦法院提交的一项动议中做出这一决定。Parler 没有对此举做出解释，但保留未来基于类似理由重新起诉的权利。

值得注意的是，Parler 本应于今日提交修改后的起诉书。事实上，Parle 应于 2 月 16 日提交修改后的起诉书，但错过了最终期限。后来，Parler 被法院赋予两周的延期。但随着案件的撤回，这个延期已经没有意义了。

在今年年初的美国国会骚乱事件后，科技巨头纷纷对 Parler 采取行动。谷歌将 Parler 从 Google Play 应用商店中移除，苹果也将其从应用商店下架，而亚马逊停止为 Parler 提供托管服务，从而导致 Parler 网站下线。

随后，Parler 对亚马逊提起诉讼，指控其切断 Parler 网络托管服务属于非法行为，违反了反垄断法。1 月 21 日，法院驳回了一项要求亚马逊恢复 Parler 托管账号的初步动议，称 Parler 提交的证据 “少得可怜”。

但随着 Parler 的重新上线，该案中的许多潜在问题就变得不那么紧迫了。Parler 在 2 月 15 日恢复了网络服务，使用了一系列规模较小的托管和注册服务，作为亚马逊的替代方案，但之前发布的内容已经丢失。

目前，Parler 的应用程序（App）仍未在 iOS 或 Google Play 应用商店上架。