DigiTimes：苹果 iPhone 13 Pro 将采用更高端的超广角镜头，并支持自动对焦

IT之家3月3日消息 供应链权威媒体 DigiTimes 报道称，尽管苹果 iPhone12 系列 AP 等在台积电处传出因应正常季节性效应导致 5nm 利用率小幅下滑，但针对新款 iPhone(暂称 iPhone 13)的零组件备货与技术升级正在如火如荼地进行中。

其中，新机超广角镜头将更多地采用 Sensor-Shift（感测器位移）、OIS（光学防抖）与 AF（自动对焦）技术，除了 2021 年的后镜头升级外，市场也传出 2022 年 iPhone （14）前置镜头也将导入自动对焦技术，这将直接带动相机模组用音圈马达（VCM）需求量大增。

据了解，2021 下半年，一家日系大厂（Alps 或 Mizumi）要求供应伙伴增加约 40% 产能，进一步证实苹果新机摄像模组大升级态势，目前日系大厂已经在为 2022-2023 年新品做准备，台系供应链厂商将追加产能。

熟悉零组件业者表示，2021 年新 iPhone 的 Sensor-Shift OIS 技术渗透率将再次提升，原本仅用于 Pro Max 机型上的技术将普及到更多款式中，并将在 2022 年为前置镜头引入该技术，这也使得大立光以高端镜头加入 VCM 的组合销售战略模式越来越明确。

业内人士表示，iPhone 12 系列仅配备 f/2.4、固定对焦（Fixed focus；FF）的超广角相机，Sensor Shift OlS 仅有 Pro Max 拥有，目前供应链消息称， iPhone13 系列超广角相机将升级到 f/1.8，并且加入自动对焦功能，先行引入其中两款机型，并在 2022 年有推广到全系列，并有望在前置镜头方面也导入自动对焦功能。

供应链传出，由于 2020 年 Pro Max 机种大约销售量能约 3000 万部左右，若 Sensor-shift OIS 渗透率提升，VCM 所需总用量至少是现行的 3-4 倍至少，联想近期日系两大 VCM 大厂与大立光的积极备货行为，预计 iPhone 13 相机升级是必然的。

IT之家了解到，按照行业惯例，上述企业均表示不对特定产品、市场等做出公开评论。