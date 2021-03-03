抖音、快手打击炫富内容，现已处理上万违规账号

抖音，记录美好生活。这句经典的广告语，每个使用过抖音 App 刷刷刷的小伙伴，想必十分熟悉。它是抖音沿用了数年的品牌宣传语，代表着其产品理念与初衷。

不过，这句话得改改了。

打开抖音随手一刷，遍地皆是单手开法拉利兰博基尼的后浪，家住千平独栋豪宅或坐拥广阔庄园的富二代。

平时我们难以遇见的有钱人，在抖音里就像市场里的白菜一样烂大街，滑动两下，就冒出几个戴百达翡丽，开劳斯莱斯的后浪。他们日常出街的衣服装备，价值少则百万起步多则千万打底。一条不起眼的破洞牛仔裤，打工人努力一辈子也买不起。

走在马路上，如同散发着耀眼光芒的人形金库，摇摇晃晃，一举一动皆是人民币的气息。

他们是年轻翘楚，后浪中的后浪，20 来岁年纪轻轻成为上市公司老板、大型企业 CEO。以他们的评判标准，年收入七八十亿维持温饱，百来亿勉强够用，不创立一家世界 500 强企业，不配当人。

挣钱这种事情，仿佛比呼吸还简单，抬手间完成几个小目标，王健林见到都得低头喊大哥。

睡时无敌海景房，醒时豪车直升机，每天环游全世界，百万包包随缘买。当我们在兢兢业业上班，被资本家压榨时，他们肆意挥洒金钱，享受最美好的瞬间。

同样 20 多岁，别人活得精彩纷呈，身价亿万，我过得猪狗不如，存款为零。此情此景，犹如当年法国大革命时巴黎，一边是快要饿死的裸身平民，一边是穷奢愈极的贵族阶级。

虽然明知道是刻意塑造的人设，但每当刷到炫富视频，对比实际生活产生的巨大落差总让哔哥怀疑人生，唏嘘不已。

其实宣扬炫富拜金的内容，不仅在抖音泛滥，快手、微博、知乎、小红书，甚至是微信朋友圈也有，没有任何 App 可以幸免。

小伙伴一定很好奇，为什么现在的网红，都在疯狂炫富？

炫富才是致富捷径

古语有云：天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。人类行动的原因，大多数时候为了获取利益，或是精神上，或是物质上。

网红们拼命炫富亦是如此，想通过该方法挣钱，不管过程如何，钱到手那便是好活。典型案例就是曾经的抖音网红蔡萝莉，自称在青岛拥有一座大庄园，10 亿豪宅好几栋。

如果你们刷过她的抖音，会发现日常不是在炫车炫房，就是赶往宝格丽酒店吃 11 万一顿的午饭路上。富婆人设与炫富视频成功制造大量话题，蔡萝莉的热度飙升，关于她的名梗 “十个萝莉九个富，还有一个住别墅”刷遍网络。

最终涨了 1300 万粉，成为名副其实的大网红，获得大量粉丝和流量。

当你有了粉丝有了流量，挣钱这事儿自然水到渠成，有大把的方法变现。例如时下最流行的带货直播，靠卖货一年挣几千万的网红不在少数。

人设崩塌后的蔡萝莉，现在已经转型做带货主播，每天卖点电动牙刷、化妆品等百货，尽量榨取粉丝价值。销量算不上火爆，但收入绝对比打工来得丰厚。

带货容易透支粉丝信任，老罗现在的直播越来越少人看正是很好的例子。一些炫富走红后的博主，选择良性发展的道路：接广告。

B 站百大 UP 主小艾大叔，以前靠发参观全国各大豪宅的视频走红。粉丝量起来后，经常接合作广告恰恰饭，植入形式的软广粉丝也乐意看，两全其美。

简简单单拍几个彰显财富地位的视频，加点料添点特色，就能轻轻松松走红。低门槛高收益的产业自然谁都想参与，于是出现了大量广告公司，提供炫富脚本创作、炫富素材拍摄、人设定制等业务。

像打造流量明星一样，批量制造网红，从建号到引流再到变现，一条龙服务。炫车炫房炫表炫鞋等各色各样的炫富视频、图文，开始充斥满抖音快手等平台。

庞大的数量 + 精准的算法，导致我们一旦刷过类似的视频，后续将不断推送更多迎合喜好。现在你们懂了吧，这就是为什么我们总会遇上此类物欲横流的内容的原因。

虽说炫富不违法，但它们的泛滥会给人、给社会带来严重的负面影响。当人频繁受到此类视频的洗刷，久而久之难免潜移默化，改变三观，认为这才是普通人的生活常态，助长拜金风气。

致使意志不坚定者走向歧途，他们在虚荣心作怪下穿戴名牌服饰，出入高端场所，不惜借贷也要维持光鲜亮丽的日常。现在很多女孩、女大学生掉进网贷、裸贷陷阱，欠债数十万，正是受其所害。

（某 90 后护士借贷数十万的截图）

更糟糕的是，网红们在视频里挥金如土的行为，无意间扭曲未成年人的心智。哔哥是一名 90 后，记得小时候老师问我们长大后的梦想是什么，当时许多孩子回答：想当科学家，发明最厉害的东西，想当军人，保卫祖国。

而现在小学生们的梦想，你猜是什么？

成为网红！

祖国未来的花朵，民族发展的希望，竟然都想跑去当卖弄风骚、哗众取宠的网红，你们说这事情可不可怕？哔哥不敢想象，这批被炫富内容灌大的孩子步入社会后，他们视金钱唯一、娱乐至上的观念，会给社会带来怎样的改变。

好在平台们已经发现炫富内容对社会的危害，开始实施打击行动。

抖音在2月底封禁 3973 个宣扬拜金主义、攀比享乐的账号，近期又封禁大量账号。而快手从今年 1 月份起到现在，已经处置了 10010 个账号。

当然，封禁并不能完全解决问题。人人都想变得有钱，可惜人人都是穷批。当贫乏的现实无法满足我们享乐需求时，观看别人的奢侈生活获得满足感、快感，便成了感受精彩优质生活的折中之法。

你们可以理解为：望梅止渴。