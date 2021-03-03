iQOO 冯宇飞：2021 年新品节奏将加快，努力站稳高端市场

3 月 3 日晚间消息，vivo 旗下品牌 iQOO 近日迎来成立两周年，iQOO 中国市场总裁冯宇飞发布公开信表示，2021 年准备了更多的弹药冲刺，产品规划和新品节奏都会加快，旗舰机也会向上冲刺。

目前，iQOO 已实现了完整的产品线布局，包括 iQOO 旗舰系列、iQOO Neo 系列和 iQOO Z 系列等。

“这两年来，我们经常在发布会上被 Q 到，被网友艾特，有朋友问我，你压力大不大?”冯宇飞在公开信中坦言，如果是两年前的今天，自己心里还真没底，但是现在不一样，iQOO Neo3 在 2020 年表现抢眼，iQOO 5 系列突破了 4000 元以上高端市场。今年 iQOO 7 销量火爆，Neo5 也发布在即。“我们还准备了更多的弹药去冲刺 2021 年，产品规划和新品节奏都会加快，旗舰机也会向上冲刺。”

冯宇飞表示，iQOO 进入第三个年头了，无论行业怎么变，市场怎么变，iQOO 的依然不变，2021 年将是 iQOO 蓄势待发，全面冲刺的一年。为此，iQOO 准备了丰富的弹药，将加快产品的更新节奏，坚持做好产品、做好用户体验，努力站稳高端市场，用三到五年的时间冲刺第一阵营。

据介绍，此次深圳站的生日宴活动只是开始，3 月中下旬将开启线下 8 城欢聚、线上共同庆生等系列回归活动。值得一提的是，iQOO 近日已正式官宣，Neo 系列全新成员 iQOO Neo5 将于 3 月 16 日发布。