魅族隐私风险自测 App 体验：可检测用户是否会被手机偷拍

众所周知，安卓系统在隐私方面存在很多诟病。在很多情况下，安卓 App 可以随意读取手机中的照片、剪贴板、通讯录等内容，私自调用摄像头——不少用户甚至怀疑手机会偷偷录音拍照，在电商 App 推送相关商品。那么安卓手机在隐私防护方面，到底有多么千疮百孔？最近魅族推出了一款非常良心的隐私风险自测 App，一起来看看吧。

隐私风险自测：点此下载

魅族的这款 App 可以用在所有的安卓机上，大家可以藉此来测试自己的手机在隐私防护方面，都存在什么懈怠之处。魅族推出这款 App 的用意，应该是用来宣传最新推出的 Flyme 9.0 强大的隐私防护能力。无论如何，为自己的手机做个隐私风险测试，总不是坏事。

这款隐私风险自测 App 使用很简单，下载安装后，就可以看到主界面的种种检测选项了。可以看到，这款 App 支持检测是否有隐秘摄像、自动读写剪贴板、扫描本地网络、获取精确定位等方面，存在隐私泄露的风险。点击进某个功能，例如隐秘摄像，就可以进行相关检测了。

以检测手机是否能抵挡隐秘摄像为例子。魅族隐私风险自测 App 会先申请一个摄像头权限，这模拟的是已经获得了摄像头权限的 App。随后，这个 App 则会模仿流氓 App 的行径，尝试偷偷拍照，然后让用户观察系统是否有拍照的提醒。像笔者的手机，通知栏中的确出现了正在拍摄的图标，这说明系统是可以防范偷拍的，App 如果偷拍会有明显的提示。到这里，就通过了隐秘摄像的测试。

▲ 测试是否会有偷拍行为

模拟流氓 App 偷偷拍照，此时笔者的手机会有相机 logo，给予提示

▲ 确认系统有提示，通过测试

再来尝试一下其他测试，例如扫描本地网络。在测试过程中，手机会扫描出局域网中其他设备的 IP 地址，而在此过程中，笔者的手机并没有给出提示，这意味着当恶意 App 扫描网络其他设备来推测用户的个人信息和喜好时，手机无力阻止这一切。

▲ 在扫描网络的测试中，手机系统没能提示或者阻止，没有通过测试

其他的隐私风险检测的流程，也与之相似。不过，这个隐私风险检测 App 也存在一些不足，例如测试读取、删除其他应用文件，测试的是公用的 Download 目录，但实际上新版本的安卓本身的设计思路，就是 Download 本身就是公共目录，所有 App 申请 “仅读取媒体”权限后，都可以读取，其他文件夹则不可以随意读取。魅族隐私风险检测 App 应该测试其他目录能否被随意读取，而不是将测试范围限定在 Download 这个开放的目录中。

▲ 读写文件测试使用的是 Download 这个公共目录，可以作改进

但总的来说，魅族隐私风险自测 App 还是很有意义的。尽管它的本意是用来彰显 Flyme 9.0 的高安全，但也客观上的确能提高用户的隐私安全防范意识，促进安卓生态的隐私防护系统建设。如果你想知道自己的手机能够防范隐私到何种程度，不妨尝试一下吧。