动动手指就有钱收：个人所得税 App 退税教程

个人所得税可以退税了！只需要动动手指头，就有机会获得一笔额外的退税收入。那么个人所得税退税流程到底是怎么样的？笔者这就来给大家简单介绍一下。

首先，我们需要下载个人所得税 App，大家可以通过下面的链接下载。

个人所得税 App：https://dl.pconline.com.cn/download/2202531.html

打开 App，即可在主界面看到非常显眼的退税申报栏目，点击即可进入到退税申报流程。在申报之前，需要先登录账号，如果你之前没有使用过个人所得税 App，可以现行注册以及绑定银行卡，方便下面的操作。

▲在这里进行申报

最近几天是个人所得税刚开始申报退税的时段，因此服务器可能比较拥挤，出现拥挤的提示，多刷新或者稍候几天再尝试即可。

选择 2020 年度来进行个税申报，然后即可选择填报方式。一般而言，如果和单位签订了正式的劳动合同，那么则只需要在填报方式中选择预填服务即可，当中已经包含了个人基础信息，以及个税汇缴地信息。

▲选择预填服务，确认个人基础信息以及汇缴地信息

选择了填报方式后，即可进一步确认详情，如 2020 年的工资薪金、劳务报酬、免税收入和税前扣除等等。确认信息无误后，就会自动计算出这次申报退税的应退税款了。

▲会自动计算应退税额

注意，这里计算不一定会计算出退税，也有可能需要补税，这取决于你的收入具体情况。例如，你同时为两个公司打工，拿两份工资，但这两份工资单独都没有达到纳税标准。但经过叠加计算，其实还是需要纳税的，这时候就会出现需要补税的情况。

提交申请后，就可以等待税务机关的审核，最后就会有退税金额回到相应的银行卡了。而在个人所得税 App 中，你还可以管理已经提交的退税申请，如果需要修改信息的话，可以撤销退税，修改完毕后再提交申请。

▲选择退税的银行卡，在退税记录中可以撤销退税申请

总的来说，用个人所得税 App 提交退税申请还是很简单的，各位不妨一试，说不定手里又多一笔钱！