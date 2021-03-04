CNBC 调查：中国车主更青睐国产电动汽车而非特斯拉

尽管 2020 年整体汽车市场不太景气，但在美国上市的中国汽车初创企业蔚来、理想以及小鹏等去年的交货量依然激增。这些公司的股价在 2020 年飙升，直到今年以来才略有回落。需要说明的是，特斯拉仍是中国高端电动汽车市场的领头羊。

但美国主流媒体 CNBC 针对中国消费者的调查显示，与特斯拉相比，中国车主似乎更加青睐于购买蔚来、理想以及小鹏等公司的国产电动汽车，因为后者价格往往更便宜，且采用了增程技术以帮助车主缓解里程焦虑。

价格竞争力

首先，价格是中国车主购车时考虑的主要因素之一。2020 年 4 月份，42 岁的上海居民陈应杰 (音译)花了 30 万元购买了理想 One SUV。他此前发现，如果购买规格类似的蔚来电动汽车，需要花费两倍的钱。这是因为，虽然蔚来汽车起售价很低，但其很多功能需要额外花钱购买。

蔚来的战略是通过订阅模式销售更多汽车功能。例如，该公司去年推出了所谓的 “电池即服务”计划，按月向客户收取电池充电费用，类似于传统燃油汽车的定期燃料收费。陈应杰在 2019 年购买了小鹏的 G3，后来在 2020 年 6 月为父亲购买了比亚迪电动汽车。

对于 29 岁的王景岩 (音译)来说，蔚来对客户服务的重视让他认为值得额外付费，因为这为他节省了去维修店的时间。对他来说，价格也是重要的影响因素。王景岩透露，他在 2019 年底花了大约 45 万元买下蔚来 ES6。他事先没有机会试驾特斯拉的 Model 3，但许多朋友的亲身经历和网上关于特斯拉客户服务不佳的传闻，让他对后者的印象不是很好。

续航里程担忧

对于中国消费者来说，汽车充满电后可以行驶多远是另一个重要因素。

41 岁的张震 (音译)住在中国北方地区，他担心电动汽车在加热车辆的同时是否还能有足够的电量完成旅行。因此，去年秋天，他和家人决定购买理想 One，因为这款车配有给电池充电的燃料箱。这种增程技术让理想 One 的续航里程从 180 公里增加到 800 公里。

张震表示，这辆车主要由妻子驾驶，用于接送孩子上下学，每天行驶大约 10 公里。孩子们更喜欢理想 One，而不是燃油汽车，因为他们可以在车内的内置屏幕上看卡通片。但张震发现，电动汽车维修比燃油汽车更麻烦，他不打算在中国东北地区再购买电动汽车，因为那里缺乏公共充电基础设施。

政府支持

为了支持国产电动汽车的发展，中国政府启动了补贴计划，并在努力建设全国充电网络。

但明势资本创始合伙人黄明明说，与美国相比，中国的大多数汽车都没有固定停车位，这使得许多司机很难定期使用充电站。明势资本是理想公司的投资者之一。为此，黄明明预计，增程技术可能是未来 5 到 10 年内中国电动汽车创企的最佳选择。例如理想公司的燃料箱，它可以在旅途中为电池充电。

最后，许多中国司机选择购买国产电动汽车是因为政府提供的优惠政策，比如电动汽车成本更低、上牌速度更快等。由于中国城市在努力减少拥堵和污染，当地人往往需要等待数年才能领到燃油汽车车牌。

一位 27 岁的杭州居民等待一年多仍未领到燃油汽车车牌后，在一次购物时看到小鹏的 G3 电动汽车，决定不再等待。她说，扣除政府补贴，这款车也符合她的预算（约为 18 万元）。在北京，车牌也很难拿到，高端电动汽车制造商特斯拉仍然是非常受欢迎的选择。