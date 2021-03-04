苹果推出 iCloud 照片和视频转移服务：可转移至谷歌相册

IT之家 3 月 4 日消息 据 MacRumors 今日报道，苹果公司本周推出了一项新服务，帮助 iCloud 用户方便快捷的将其存储的照片和视频转移到谷歌照片上。

苹果在其支持文档中表示，用户可以登录苹果的隐私网站，查看 “传输数据副本”选项。如果用户选择这个选项并且完成所有的步骤，苹果将会把用户的 iCloud 照片和视频转移到谷歌相册中。

IT之家了解到，转移过程需要三到七天的时间，苹果公司会核实该请求是否由用户本人提出的。要进行转移，用户的 Apple ID 账户必须开启双因素验证，并且用户必须拥有一个 Google Photos 账户，且要有足够的存储空间来完成转移。

智能相册、动态照片 、照片流内容、一些元数据和一些 RAW 照片无法传输，但均兼容 . jpg、.png、.webp、.gif、一部分 RAW 文件、.mpg、.mod、.mmv、.tod、.wmv、.asf、.avi、.divx、.mov、.m4v、.3gp、.3g2、.mp4、.m2t、.m2ts、.mts 和 . mkv 在内的格式。

需要注意的是，如果一张照片被编辑过，那么原始版本的照片并不能转移，只有被编辑过的最新版本才会被传输，而重复的照片只显示为一张照片。

目前，苹果的 iCloud 转移服务仅适用于澳大利亚、加拿大、欧盟、冰岛、列支敦士登、新西兰、挪威、瑞士、英国和美国的用户。