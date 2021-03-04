美股周三全线收跌：苹果跌逾 2%，百度跌近 8%

美国时间周三，美股收盘全线下跌，科技股和非必需消费类股领跌，原因是美国国债收益率大幅上扬。同时，与经济重启相关的个股则为市场提供了一些支撑。

道琼斯指数收于 31270.09 点，下跌 121.43 点，跌幅 0.39%；标准普尔 500 指数收于 3819.72 点，下跌 1.31%；纳斯达克综合指数收于 12997.75 点，下跌 2.70%。

苹果、亚马逊、微软和 Alphabet 的跌幅均超过 2%；奈飞下跌 5%。

电动汽车股跌幅均超过 4%，特斯拉下跌 4.84%；蔚来下跌 4.07%，小鹏下跌 4.67%，理想下跌 4.09%。

具体来说，在美股周三交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 122.06 美元，下跌 2.45%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 2026.71 美元，下跌 2.37%；亚马逊收于 3005.00 美元，下跌 2.89%；微软收于 227.56 美元，下跌 2.70%；Facebook 收于 255.41 美元，下跌 1.39%；甲骨文收于 66.91 美元，上涨 0.38%；IBM 收于 122.36 美元，上涨 1.69%；奈飞（Netflix）收于 520.70 美元，下跌 4.95%；特斯拉收于 653.20 美元，下跌 4.84%；推特（Twitter）跌 3.81%，优步（Uber）涨 2.67%；Lyft 涨 8.24%。

美股中的芯片龙头股集体下跌，台积电收于 122.89 美元，下跌 2.47%；英伟达收于 512.19 美元，下跌 4.49%；英特尔收于 59.90 美元，下跌 2.19%；阿斯麦收于 543.60 美元，下跌 3.47%；高通收于 131.66 美元，下跌 3.47%；博通收于 463.06 美元，下跌 3.63%；德州仪器收于 170.59 美元，下跌 2.46%；AMD 收于 80.86 美元，下跌 3.89%；应用材料公司跌 1.75%；美光科技跌 2.17%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 236.27 美元，上涨 0.79%；京东收于 93.62 美元，下跌 2.86%；百度收于 277.80 美元，下跌 7.99%；拼多多收于 168.75 美元，下跌 3.86%；蔚来收于 41.53 美元，下跌 4.07%；小鹏汽车收于 30.03 美元，下跌 4.67%；理想汽车收于 22.77 美元，下跌 4.09%；哔哩哔哩收于 138.78 美元，上涨 0.61%；好未来收于 76.40 美元，下跌 2.65%；爱奇艺收于 26.39 美元，上涨 1.77%；跟谁学收于 87.01 美元，下跌 11.59%；微博跌 2.10%；携程涨 0.05%；汽车之家跌 3.99%；金山云跌 5.48%；陆金所跌 1.89%。

与此同时，10 年期美国国债收益率延续了上涨势头。美国时间周三，10 年期美国国债收益率攀升 8 个基点，至 1.49% 的高点，随后略有回落。上周，10 年期美国国债收益率飙升至 1.6% 的高点，一些人将其描述为 “闪电”飙升。

美国国债收益率的持续上升引发了人们对股票估值和通胀上升的担忧。较高的美债收益率对科技股的打击尤其严重，因为它们一直依赖于宽松的借贷来实现高增长。

美国时间周二晚些时候，美国总统拜 登表示，到今年 5 月底，美国将有足够数量的新冠病毒疫苗供全国每个成年人接种。这比原计划提前了两个月。新冠疫苗的推出被视为让美国人重返工作岗位和经济复苏的关键部分。

市场研究机构 Sevens Report 创始人汤姆 · 埃赛耶（Tom Essaye）在一份报告中表示：“尽管标普 500 指数可能因科技股疲弱而面临结构性阻力，但市场其它大部分股票实际上表现相当不错。总体而言，大多数非科技股都很好地经受住了债券收益率上升的冲击。”

在数据方面，根据薪资处理公司 ADP 周三发布的报告，美国私营企业 2 月份新增 11.7 万个就业岗位。接受道琼斯调查的经济学家此前预计，上个月美国私营部门新增就业岗位 22.5 万个。

与此同时，2 月份美国服务业的增长速度有所放缓。上月，美国 ISM 非制造业指数为 55.3，较 1 月下降 3.4 个百分点，且低于道琼斯预计的 58.7。