SpaceX 星际飞船原型 SN10 首次成功着陆，但之后仍发生爆炸

IT之家 3 月 4 日消息 SpaceX 公司最新的 SN10 星际飞船原型机周三在德克萨斯州进行高空试飞后首次成功着陆，但几分钟后在着陆台发生爆炸。

在当天早些时候中止了首次发射尝试后，SN10 星际飞船原型机于美国东部时间下午 6:14 分升空，并在 SpaceX 的得克萨斯州 Boca Chica 设施上空升到 10 公里高空。与前两次 SN8 和 SN9 发射成功但在尝试着陆时发生爆炸的测试不同，SN10 在离发射台不远处的一块混凝土板上歪歪斜斜地着陆，但着陆后仅存活了片刻，然后被火球吞噬。

SpaceX 工程师兼直播主持人 John Insprucker 在直播中表示，这次发射测试的主要目的是演示火箭的四个空气动力襟翼在着陆前引导其下降的计算机控制动作。在爬升到 10 公里高空时，火箭的三台猛禽发动机都会逐渐关闭，为短暂的自由落体回落做准备，调整自己的水平方向，“肚子”朝向地面。

然后是 “翻腹”动作。火箭的三台发动机重新点火，将自己俯冲到垂直位置进行着陆。

IT之家了解到，星际飞船是 SpaceX 的下一代完全可重复使用的火星火箭系统，设计用于在未来的地球轨道、月球和最终的火星任务中运送由宇航员组成的机组人员和 100 吨的货物。SpaceX 已经试射的最后三个原型是完整的星际飞船系统上半部分的早期版本，其下半部分是一个可重复使用的超重型助推器，由 SpaceX 的新型猛禽火箭发动机阵列提供动力。