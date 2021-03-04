Twitter 正在测试全新电商功能：卡片格式推文，指向电商平台产品

北京时间 3 月 4 日早间消息，据报道，Twitter 公司证实，他们正在测试一种新的方式，用于显示链接至电商平台产品页面的推文，例如 Shopify 商店的产品。Twitter 正在通过一种新的卡片格式的推文，测试一种包含一个大的 “商店”按钮的推文，并且它可以将产品的细节直接集成到推文本身之中，包括产品名称、商店名称和产品价格等信息。

该公司的这个试验是由社交媒体顾问马特 · 纳瓦拉（Matt Navarra）发现的，他在 Twitter 上发布的新功能的截图。

作为一种广告形式，这种类型的推文将会起到很好的效果，Twitter 公司表示，这只是其针对电子商务的多种试验之一。

该形式有可能成为 Twitter 在更大范围内推动其成为创作者平台的一部分，该公司不久前宣布的 “超级关注”（Super Follow）计划也将发挥作用，该服务允许用户关注某个账号，并获得订阅者专属特权，例如新闻通讯、独家内容、支持者徽章，以及其他优惠和折扣。在推出新的电子商务功能后，或许可以让这些内容创作者引导粉丝购买产品和商品。

在上周的投资者日活动上，Twitter 还简单介绍了该公司未来在电子商务方面的投资计划，但是他们并未详细说明。

Twitter 营收负责人布鲁斯 · 法尔克（Bruce Falck）在那次活动上表示：“我们将探索更好地在 Twitter 上支持电子商务的方式。我们知道，人类使用 Twitter 是为了与品牌互动，讨论他们喜爱的产品。事实上，你甚至可能已经注意到，一些企业已经开始在我们的平台上开发新的方式来销售产品了。”

法尔克还补充说道：“这种需求让我们对将实时对话与参与性和意向性受众相结合的力量充满信心。想象一下，只需点击几下，就能轻松发现并快速购买你所关注的品牌的新护肤品或时尚运动鞋。”

但是他也提醒投资人，虽然 Twitter 对电子商务的潜力感到兴奋，但是他们的这项努力仍然处于 “非常早期的阶段”。

Twitter 向电子商务网络的方向发展，这是一个非常有趣的想法，尤其是考虑到该公司近几个月内在社交商务领域所获得的增长。其竞争对手 Facebook 最近对电子商务的关注度也越来越高，该公司对其 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等应用都进行了相关的投资。

目前视频销售的方式尤其受到了用户的欢迎，其中包括在直播期间进行的产品演示，也包括 TikTok 等平台上的预先录制的短视频。例如，Shopify 去年秋天与 TikTok 达成了合作，共同开展社交商务。而沃尔玛在假期期间也在该视频应用上举办了自己的直播购物服务。最近几个月来，一些视频购物初创企业也在接受融资。

随着 Vine 和 Periscope 的关闭，Twitter 可能在视频方面的野心有所降低，但是如果他们依然想要进军这一领域，他们依然拥有相应的工具，让其平台上的购物体验变得更加有趣。该公司依然拥有发布照片、视频，甚至是视频直播的工具。换句话说，最新的直接指向商品购买页面的卡片式推文，只是该公司在购物方面推出的第一个功能。

该公司自己表示，他们在社交商务方面有着很多的计划。其发言人表示：“这是我们在商业领域众多实验中的第一次，随着学习到更多的知识，我们将继续丰富购物体验。