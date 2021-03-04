火星，我们来了：天问一号将于五月到六月着陆火星

IT之家 3 月 4 日消息 据人民日报报道，航天科技集团科技委主任包为民今日在两会上表示，天问一号将于五月到六月择机着陆火星，而且我国载人空间站也将进入建造阶段。

他表示，“天问一号”起点高、效率高、挑战大、创新强，一步就实现对火星的“绕、落、巡”探测，三步并作一步走，这将再创人类深空探测的先河。为了后续任务的顺利，我们“天问一号”到达火星后，还要对预选的着陆区，乌托邦平原的地形地貌进行详查，对进入火星的飞行走廊的气象进行观测，以免着陆火星时遇上沙尘天气。经过综合风险的分析，我们将于今年的5月到6月，择机着陆火星，开展后续的巡视探测。

自 2020 年 7 月 23 日成功发射以来，天问一号探测器已累计飞行 224 天，完成 1 次深空机动和 4 次中途修正，并于 2021 年 2 月 10 日 19 时 52 分实施近火捕获制动，顺利进入近火点高度约 400 千米，周期约 10 个地球日，倾角约 10° 的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现 “绕、着、巡”第一步 “绕”的目标。

IT之家曾报道，国家航天局今日还发布了 3 幅由我国首次火星探测任务天问一号探测器拍摄的高清火星影像图，包括 2 幅全色图像和 1 幅彩色图像。