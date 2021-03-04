三星宣布实现 5G 速度新突破：单个终端设备数据速率达 5.23Gbps

三星官网昨日发布新闻称，该公司使用 E-UTRAN New Radio Dual Connectivity（EN-DC）技术在 5G 数据速度方面取得了新突破。EN-DC 技术使移动运营商可以利用 4G 网络来提高 5G 速度和覆盖范围。

新闻稿显示，在韩国三星实验室进行的一次演示中，该公司成功地将 40MHz 的 4G 频谱和 800MHz 的 5G 毫米波频谱结合在一起，从而使单个终端设备的数据速率达到了 5.23Gbps。在演示中，三星使用了其包含终端设备和网络产品在内的商用端到端解决方案。其中包括三星 Galaxy S20 智能手机、4G 基站、5G 基站和 4G/5G 通用核心网。

上述演示使用了 EN-DC 技术，该技术使运营商能够将 4G 和 5G 结合起来，以最大程度地利用两个网络的优势，并提高网络速度、覆盖范围和可靠性。该技术还利用了载波聚合。

“通过此次演示，三星很自豪能够在 5G 数据速度方面取得另一个突破性记录。这一演示着重展示了同时使用 4G 和 5G 双网向单个用户所能提供的强大能力。”三星网络业务副总裁 Ji-Yun Seol 表示。“这加强了我们向客户提供最佳 5G 解决方案的承诺，并且将帮助我们持续为移动运营商向用户提供 5G 服务提供支持。”

GlobalData 首席分析师 Ed Gubbins 表示：“移动运营商需要充分利用其有限的频谱资产，以确保用户能够获得提供 5G 完整价值的体验。这项演示成就展示了三星利用其涵盖核心网、RAN 和终端设备在内的端到端产品解决方案，来帮助运营商最大程度地获得 5G 投资回报的独特能力。”