联发科李大腾：“ 8K + 5G ”方案已在智能电视厂商量产

业界普遍认为，未来智慧家庭的核心终端将是智能电视，伴随着智慧化、语音控制、人工智能等功能的强化，电视已经成为家庭环境中重要的 “智慧生活”入口。

日前，联发科发布 4K 智能电视芯片 MT9638，该芯片已实现量产，终端产品将于 2021 年第二季度上市。发布会结束后，联发科也就媒体关心的问题作出解答。

据陈俊昆介绍，生态合作方面，联发科与 8K 联盟、线上视频串流伙伴、云游戏领导厂商，都有非常密切的合作，持续推动智能电视芯片与时俱进。

技术实力方面，联发科拥有最全面的电视芯片产品组合，覆盖各个层级的产品布局，通过软硬结合、平台整合为全球智能电视客户提供成熟解决方案。

随着 AI+5G+loT+8K 的逐步落地，未来电视产品的更多革新需要靠芯片来带动。

联发科智能家居事业群、电视事业部产品总监李大腾认为，电视从单纯的影音终端进化到智能平台，再到 AI+5G+IoT+8K 的智能家庭中心，电视芯片被赋予更多更复杂的任务。

“随着使用场景的不断演进，在画质引擎、芯片性能、以及跨设备连接能力方面的需求不断提高。对于芯片厂商来说，要实现这些新技术都意味着公司要做巨大的投入，在某种程度上，这个要求也成为各家芯片厂商的分水岭。”李大腾说道。

据悉，联发科 “S900+5G 方案”已经在电视厂商量产，据李大腾透露，8K S900 芯片的出货规模符合预期，全新一代的 8K 旗舰电视芯片方案也在紧锣密鼓的开发中。