彩蛋：realme 真我 GT Neo 将首批搭载联发科天玑 1200 移动旗舰平台，两千元出头

IT之家 3 月 4 日消息 今日下午，realme 正式发布了 realme 真我 GT 旗舰手机。8GB+128GB 版本首发价 2799 元；12GB+256GB 版本 3299 元，3 月 10 日 0 点开售。

在发布会的最后，realme 副总裁徐起公布了本次发布会的 One More Thing——realme 真我 GT Neo，从海报来看，该机将搭载联发科最新的旗舰芯片天玑 1200，预计对标将于近期亮相 Redmi 以及其他游戏/电竞手机。

值得一提的是，realme 副总裁王伟暗示 GT Neo 定价大概在 2000 元出头的水平，感兴趣的小伙伴可自行关注。

IT之家获悉，联发科在 1 月 20 日发布了新一代 5G 旗舰 SoC——天玑 1200 和天玑 1100。两款芯片都包含了高度集成的 5G 调制解调器，采用联发科 UltraSave 5G 技术，节能效果极佳。

除了支持最新的连接功能外，天玑 1200 还支持从 2G 到 5G 的各代连接功能，包括（SA）独立和非独立（NSA）的 5G 架构、频分双工 (FDD)和时分双工 (TDD)的 5G 载波聚合 (2CC)、动态频谱共享 (DSS)、真正的双 SIM 卡 5G(5G SA+5G SA)和 5G 高清语音 (VoNR)。

此外，新一代芯片组还集成了对 5G HSR 模式和 5G Elevator 模式的增强功能，以确保跨网络的可靠和无缝 5G 连接。

据悉，天玑 1200 芯片采用台积电 6nm 工艺，1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz，3 个 Cortex-A78 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心，性能提升 22%，能效提升 25%。GPU 规模变化不大，性能最多提升 13%。

骁龙 888 则于去年 12 月正式发布，高通在这款 5nm 的处理器首次引入 ARM 超级大核，带来了大幅度的性能升级；首次集成了骁龙 X60 5G 调制解调器，拥有了全球最快的 5G 连接速率；新增了融合 AI 加速器以后骁龙 888 的 AI 达每秒 26 万亿次运算。

