周鸿祎：智能汽车本质上是四个轮子上的一部超级手机

3 月 4 日下午，全国政协委员、360 集团创始人、董事长周鸿祎接受媒体采访。周鸿祎指出，网络安全不仅关乎国家安全、社会安全、城市安全、基础设施安全，也和我们老百姓每个人的生活密切相关。

“数字时代有三个鲜明特征，一切皆可编程，万物均要互联，大数据驱动业务，一句话总结就是，软件在重新定义这个世界。”周鸿祎表示，在未来，老百姓的衣食住行、吃喝玩乐，政府的管理，社会的治理，城市的运转，各种工矿企业以及基础设施的运行都架构在网络和软件之上，那么这个基础就比较脆弱，因为是软件就会有不可避免的漏洞，有漏洞就有可能被人利用，进行网络攻击，而攻击的后果非常严重。

周鸿祎举例说，在国外，利用网络攻击基础设施导致城市大面积停电的事例屡有发生；在国内，去年 360 接到了多家医院的紧急求援，这些医院的核心数据被勒索软件攻击之后加密不能使用，导致医院整个流程停摆，甚至有的病人手术都无法正常进行。

汽车领域也面临着网络安全的巨大挑战。“智能汽车本质上可以形容成‘四个轮子上的一部超级手机’，它会实时联网，接收指令，更新软件，但是一旦安全出问题，要比手机严重很多。”周鸿祎表示。据悉，过去一年，360 帮助一家车企发现了十几个漏洞，通过这些漏洞，该车厂 2017 年以后出产的几百万辆正在路上跑的车都可以被远程遥控，被远程开关车窗，远程开关车门，远程启动或者远程熄火。

周鸿祎还透露，在国家的大力支持下，360 利用打造的 “黑科技”累计发现了 44 个高级网络威胁组织，检测和发现了 2700 余次网络攻击，解决了过去高级网络攻击很难被 “看见”的难题。