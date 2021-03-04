迎接女神节，一加 8 Pro 最高降价 1000 元：4599 元起售

IT之家 3 月 4 日消息 一加宣布，为迎接女神节到来，一加 8 系列限时优惠，一加 8T 起售价 3399 元，享 6 期免息。一加 8 起售价 3299 元，12 期免息。一加 8 Pro 最高降价 1000 元，4599 元起售。活动从 3 月 4 日至 8 日。

屏幕方面，一加 8 和一加 8 Pro 都采用了曲面屏，一加 8 屏幕尺寸为 6.55 英寸，最高支持 90Hz 刷新率，180Hz 触控采样率。一加 8 Pro 屏幕尺寸为 6.78 英寸，搭载了高规格定制的 2K+AMOLED 显示屏，最高支持 120Hz 刷新率，240Hz 的触控采样率，可提供更多顺畅过渡动画和触摸响应能力。一加 8T 采用了 120Hz 刷新率柔性直屏，240Hz 触控采样率，屏幕尺寸为 6.55 英寸。

性能方面，一加 8 系列手机均搭载高通骁龙 865 处理器，支持双 5G，CPU 性能提高 25%，GPU 性能提高 25%，Al 性能是上一代的两倍 , 同时它的视频拍摄功耗降低 16%，视频降噪像素处理能力增强 40%。

续航方面，一加 8T 支持 65W 超级快充，配备 4500mAh 电池。一加 8 和一加 8 Pro 都支持 30W 有线充电，一加 8 Pro 配备了 4510mAh 电池，一加 8 配备了 4300mAh 电池。一加 8 Pro 还支持 30W 无线闪充，官方数据显示 30 分钟可充电 50%，支持无线反向充电。

IT之家了解到，此前有消息称一加将于 3 月 8 日正式公布一加 9 系列的正式发布时间（非 3 月 8 日发布），新机或将于 3 月 23 日正式发布。