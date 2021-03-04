矿老板买卡太疯狂，英伟达被指控虚报 10 亿美元销售额却被法官驳回

3 月 4 日消息，据国外媒体报道，日前一桩指控英伟达 2017-2018 年牛市期间 “虚报 10 亿美元销售额”的诉讼已被加州法院法官驳回，认为原告并不能说明英伟达在销售额业绩中的故意行为。

该案原告为 Ironworkers Local 580 联合基金（投资英伟达股票的员工福利计划）。他们指控英伟达误导投资者，并未能说明其挖矿业务很大程度上推动了 2018 年上半年的业绩增长，而此后其披露的预期收入下降致使股价大跌。原告援引了 Prysm Group 和加拿大皇家银行资本市场的报告，称英伟达在加密挖矿相关硬件的销售额中低估了 11.3 亿至 13.5 亿美元。

根据法庭文件摘要，Haywood Gilliam 法官批准了英伟达的驳回诉讼请求，理由是原告的证人（英伟达的前雇员）无法证明英伟达虚报销售业绩的行为。法官还驳回了原告关于被告违反证券法的其他论点，并在不允许修改的情况下驳回了案件，称原告必须提出反映一定程度的事实。

自此之后英伟达已成为 GPU 挖矿的推动力。2 月 25 日，英伟达首席财务官 Collette Kress 表示，她预计公司到 2021 年第一季度末将出售 5000 万美元的挖矿硬件。