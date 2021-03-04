个人信息保护法草案已提请审议，规范互联网企业合规采集使用

3 月 4 日消息，今天下午 3 时，全国政协十三届四次会议将在人民大会堂开幕，2021 全国两会正式开启。此外，今天晚间，十三届全国人大四次会议将举行新闻发布会。

在昨日举行的全国政协十三届四次会议新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民就全国政协在防止个人信息滥用方面做的工作进行了介绍，他表示：“目前个人信息保护法草案已提请全国人大常委会审议，这一法律的颁布和实施，将对保护个人信息安全将发挥重要作用。”

郭卫民表示，在防止个人信息滥用方面，全国政协做了大量工作，个人信息安全问题也是政协委员特别关注的问题。“政协委员们认为，如何有效规范相关机构，规范互联网企业依法依规采集、储存、使用个人信息，有效保护个人信息安全十分重要。”

近年来，全国政协围绕个人信息安全和隐私保护开展大量工作，提交相关提案。去年，全国政协还专门召开了加强大数据时代个人信息保护网络议政远程协商会，人工智能发展中科技伦理和法律问题座谈会。

委员们认为，要加大整治工作力度、严格落实好各项文件规范、加快相关法律制度，进一步加强监管和执法。对侵犯个人隐私和信息安全的行为要严厉打击，采取系列措施，加快构建个人信息安全防火墙，让个人信息安全，让社会公众满意。

据郭卫民介绍，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局等有关部门已经开展相关工作，包括制定相关国家标准规范、开展 App 违规违法使用个人信息专项治理、对公共安全视频监控、人脸识别的使用加强管理。目前个人信息保护法草案已提请全国人大常委会审议，这一法律的颁布和实施，将对保护个人信息安全将发挥重要作用。