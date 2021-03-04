3799 元到 4399 元，腾讯红魔游戏手机 6 游戏手机发布：全球首发支持 165Hz 屏幕刷新率

IT之家3月4日消息 在今日晚间的发布会上，红魔正式推出了腾讯红魔游戏手机 6 游戏手机和腾讯红魔游戏手机 6 Pro，红魔 6 拥有碳纤黑、赛博霓虹 2 款配色，售价 3799 元起。

配置方面，红魔 6 采用了一块 6.8 英寸 AMOLED 超竞屏，全球首发支持 165Hz 屏幕刷新率以及单指 500Hz、多指 360Hz 触控采样率，均为目前全球最高。该机还拥有 10bit 屏幕色深、DCI-P3 全色域和全新排列，获得了 SGS 低蓝光护眼、高刷及低拖影三项认证。

IT之家了解到，目前已经有百余款游戏已经适配 165Hz 刷新率，感兴趣的小伙伴可自行查看。

红魔 6 搭载骁龙 888 移动平台，官方宣称 “在红魔独家调校下发挥出满血性能，可能是最强骁龙 888”，与高通独家联调首发 CPHY-DSI 接口，传输速率更快，功耗更低。此外，该机还配备第六代屏下指纹方案，

设计方面，红魔 6 秉持红魔一直以来的 “机甲 · 科幻”设计语言，拥有精致的碳纤维纹理背部设计和全新升级情感灯效系统，呈现出完美的对称美学。此外，该机采用经典碳纤黑设计，配合红色红魔 logo 呼吸灯更显内涵，加之充满未来感的赛博霓虹配色（红蓝渐变的撞色设计）无不彰显这是一部主打游戏的电竞机型。

游戏方面，红魔 6 支持 “六档手自一体变速技术”，可以手动锁定或智能自适应切换屏幕刷新率，完美适应游戏和日常使用场景；腾讯红魔游戏手机 6 还标配全球最快的双 IC 触控肩键，触控采样率高达 400Hz，可承受 200 万次以上点击，并支持全新的 “一键双招”、“一箭双雕”等功能。

腾讯红魔游戏手机 6 将成为“QQ名人赛2021”和“王者荣耀全国大赛 2021”的官方手机合作伙伴。购买腾讯红魔 6/6Pro 的小伙伴可获得专属腾讯游戏礼包：《王者荣耀》定制头像框、《使命召唤》定制枪、《天涯明月刀》定制玉龙吟腰饰、《穿越火线》定制印花等。

此外，腾讯红魔游戏手机 6 在红魔 Arc Reactor 性能引擎和腾讯 Solar Core 游戏引擎联调下，通过 Ram Boost 内存虚拟扩展技术、独创的 TC（Touch Choreographer）补帧技术 2.0 和腾讯手游加速器等技术加持，使其响应更快、帧率更稳、延时更低。

红魔 6 机身拥有多达 13 个 AI 温度传感器，可对全机进行实时的温度监控，配合内置超轻离心风扇 + 峡谷风道组合风冷，加上 VC 液冷（行业最薄 0.33mm)、导热凝胶、导热铜箔、高导热石墨组成的 ICE6.0 6 层多维散热系统（全球独家风冷 + 液冷主动散热），散热性能超强。

除温感外，红魔 6 内置离心风扇转速 18000 转 / 分，比肩 F1 赛车发动机引擎，风扇叶片端末最大速度达 14m/s（堪比 7 级风速），配合南北通透的全新峡谷风道设计，空气换热系数提升 500%，可使 CPU 核心温度降低 16°C。

疯狂的散热带来的是疯狂的快充速率，腾讯红魔游戏手机 6 搭载 66W 风冷涡轮快充，经腾讯红魔实验室测试：15 分钟可将 5050mAh 电池充到 60%，38 分钟即可充到 100% 。

音频方面，红魔 6 采用双扬声器立体声，沉浸 3D 环绕音效通过了 DTS Ultra X 认证；3Mic 智能收音系统，横屏握持不遮音；与大象声科联合调校的双算法语音消噪技术，可消除语音环境中的噪音与啸叫。

影像方面，作为一款游戏手机来说，红魔 6 搭载 6400 万 AI 三摄，相机家族拥有移形换影、凌波微博等丰富的拍摄功能。