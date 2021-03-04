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4399-6599 元，红魔游戏手机 6 Pro 发布：120W 快充，20000 转 / 分 RGB 风扇

2021/3/4 20:37:09 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 4 日消息 今晚，红魔游戏手机 6 Pro 正式发布，这款手机在红魔游戏手机 6 的基础上升级至 120W 风冷涡轮快充，配备了 20000 转 / 分的风扇，还有氘锋透明版，售价为 4399 元到 5599 元。

红魔游戏手机 6 Pro 售价：

  • 12GB+128GB：4399 元

  • 12GB+256GB：4799 元

  • 16GB+256GB：5299 元

  • 16GB+256GB 氘锋透明版：5599 元

  • 18GB+512GB 氘锋透明版：6599 元

IT之家了解到，红魔游戏手机 Pro 后盖金属与玻璃相结合，金属面积占比接近 60%，两款配色分别是低调内敛的玄铁黑和纯净冷酷的冰刃银。

红魔游戏手机 Pro 支持 120W 风冷涡轮快充，并标配 120W 黑魔方氮化镓充电器。经腾讯红魔实验室测试：5 分钟可将 4500mAh 双电芯大电池充到 50%。红魔游戏手机 Pro 采用了全新的充电分离模式，电流跨过电池直供手机系统，不仅缓解边玩边充时的发烫问题还能有效延长电池寿命。

性能方面，腾讯红魔游戏手机 6 Pro 在跑分上再创新高：安兔兔 782668 分、鲁大师 938175 分

最后，腾讯红魔游戏手机 6 Pro 氘锋透明版上场，这款手机可以看到透明机身下的精密元器件以及内置风扇炫酷的 RGB 灯效。

参数方面，腾讯红魔游戏手机 6 Pro 搭载了骁龙 888 处理器，配备 165Hz 刷新率屏幕，最高配 18GB 满血 LPDDR5 内存和 512GB UFS 3.1 闪存，配备 4500mAh 电池，支持 120W 快充。腾讯红魔游戏手机 6 Pro  将于 3 月 11 日开卖。

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关键词：游戏手机

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