中国高动态范围视频标准 HDR Vivid 显示终端产品开始认证

IT之家 3 月 4 日消息 CUVA 超高清视频产业联盟的最新消息，CUVA 评测认证工作相关文件正式发布，第一阶段将开始受理 HDR Vivid 显示终端产品认证。

CUVA 表示，随着联盟 HDR Vivid 技术标准落地，为推动标准贯彻实施，提高 HDR Vivid 技术及品牌影响力，评测认证工作组根据工作安排，经过企业面对面调研，会议意见征求，网络意见收集等形式，制定了联盟评测认证工作文件。

IT之家了解到，中国超高清视频产业联盟 CUVA 于 2018 年成立，专注于推动中国超高清视频产业发展。截止 2021 年 1 月，联盟成员已有 125 家，包括：央视总台、华为、中国移动、中国联通、中国电信、京东方、创维、康佳、TCL、海信等。HDR Vivid(菁彩 HDR)视频标准由中国超高清视频产业联盟发布。官方表示，与传统的 SDR(标准动态范围)相比，HDR Vivid 高光亮度是其 40 倍。HDR Vivid 技术通过智能计算，让不同的显示设备都能呈现最优画面观看效果。

1 月底，腾讯视频全球率先上线了 HDR Vivid 内容，官方表示，普通消费者可以通过腾讯视频观看采用 HDR Vivid 格式的高品质影像内容。

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