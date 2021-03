手机业务受阻又不想造车，但余承东的野心可藏不住：华为决心再造一个千亿 BG

(原标题:华为余承东的汽车野心:再造一个千亿 BG)

华为上车再获关键进展:就在不久前,华为消费者业务 CEO 余承东发布微博,宣布华为 HMS 服务(Huawei Mobile Services for Car,简称 HMS)将进入奔驰旗舰轿车 S 级。

▲余承东微博

华为跟豪华车大哥站在了一起,迅速引起了广泛关注。这条微博的转发、评论、点赞量,全部超过了几乎同期发布的华为 Mate X2 折叠屏手机,一下成为了行业超级热点。

比较奇怪的是,华为内部已经有了一个智能汽车 BU(Bussiness Unit),为何登上奔驰 S 级这种大事,反而是由消费者 BG 的掌门人在发布呢?因为消费者 BG 也有多项汽车业务,HMS 就是其拳头产品之一。两个部门分别从车载服务 / 手机映射系统和智能汽车增量部件进行切入。

华为内部人士告诉车东西,目前消费者 BG 和车 BU 两个部门都由余承东总负责。同时也有媒体报道称,华为正在整合这两个部门。同时,车 BU 虽然在名称上还是个二级部门,但华为内部按照年营收千亿人民币的一级部门 BG 规划。

华为显然想在汽车领域 “再造一个华为”。对于两个部门的总负责人余承东来说,就是再造一个千亿 BG。

一、HMS 登上奔驰旗舰 沃尔沃也是客户

2 月 20 日,2021 春节假期之后的第三个工作日,华为消费者业务 CEO 余承东发布了新年的第一条原创微博,正式宣布华为 HMS for Car 登陆最新款奔驰 S 级轿车。

▲奔驰 S 级搭载的 HMS for Car(图自微博 @余承东)

值得注意的是,华为 HMS for Car 去年 9 月刚刚发布,就要搭载于奔驰的旗舰款车型,这对于华为来说实属不易,对奔驰来说也十分大胆。

▲新款奔驰 S 级

近期上市的车型中,不仅是奔驰 S 级搭载了 HMS for Car,还有沃尔沃首款纯电车型 XC40 Recharge、沃尔沃兄弟品牌极星 Polestar 2 也都预装了华为的这一车载解决方案。

从系统层面上上来说,华为 HMS for Car 是深度定制的安卓系统。底层是 HMS Core for Car,同时也有华为原生 HMS Apps for Car 以及第三方的服务和应用。

▲华为 HMS for Car

点开华为智慧助手,就能到达车机的负一屏。

上方是丰富的华为快应用,下方是智慧服务卡片。华为快应用以圆形图标展示,不需要下载,打开就能使用,和我们在手机中使用的小程序有几分类似。

同时,华为应用市场中也能下载新闻、娱乐、导航类的常用 App,方便在离线状态下使用。

▲极星 2 华为应用市场

智慧服务卡片由系统自动生成,可以在车机上同步用户华为账号下的导航信息、待办事项、快递信息、娱乐、健康等内容,实现在车内 “抛弃”手机。

华为 HMS for Car 最大的优势在于将所有服务打包集成在车机内,只需要登录自己的华为账号,就能享受所有服务。在车载应用生态上,甚至已经超过了原生安卓。

从价格可以看出,奔驰 S 级的起售价格为 89.98 万元,沃尔沃 XC40 Recharge 起售价格为 29.9 万元,极星 2 起售价格为 41.8 万元,都是豪华品牌的高端车型,其中奔驰 S 级是更是奔驰旗下旗舰轿车。为什么这些合资和进口品牌要预装华为 HMS for Car 呢?

这是因为,在汽车智能化快速发展的今天,合资和进口品牌的智能化做得并不优秀,其中原因大致可以总结为两个。

其一是部分功能并不对国内市场开放。由于法规限制,部分海外服务内容并不在国内提供,许多进口品牌在车机内置 GMS(Google Mobile Services)服务,方便用户在车内使用谷歌搜索、Chrome 浏览器、YouTube 以及 Play 应用商店以及谷歌的各项 API,但这些服务并不在中国大陆地区提供。即便是奔驰自主开发的 MBUX,也有部分功能不在国内提供。

其二是部分功能水土不服。不少进口品牌将车辆销往全球各地,车机内置的功能需要适合全球用户的使用习惯,针对国内市场的单独优化较少。

去年,宝马为中国车主准备了腾讯小场景,小场景中的 App 涵盖资讯、美食、娱乐、出行、教育等多个方面,加上西瓜视频,让驾驶员等待过程中 “不停娱乐”。

▲宝马 iDrive 7.0 搭载的腾讯小场景

年前刚刚在国内上市的第十一代奔驰 S 级,着重升级了智能座舱、自动驾驶功能。新款奔驰 S 级可以在高速路场景实现 L3 级自动驾驶,在特定停车场中实现 L4 级自主代客泊车。同时,在自主品牌刚刚学会双联屏的玩法之后,奔驰直接升级到了第二代 MBUX,性能提升 50%,还用上了更大的高分屏幕。

▲奔驰 S 级搭载第二代 MBUX

硬件配置上的大幅升级能让车机运行更加复杂的软件,而部分软件在国内无用武之地,只好找第三方公司协助升级车内智能化。华为在其中就扮演这样的角色。

华为 HMS 有丰富的应用生态服务,包括华为智慧助手、华为音乐视频、华为应用市场、华为快应用,这几项服务大类完全就是在和谷歌唱 “对台戏”。

▲HMS for Car 的首款样车为沃尔沃 XC40 Recharge

此外,沃尔沃 XC40 Recharge、极星 2 车型的海外版都搭载了原生安卓系统,换句话说,装有谷歌 GMS。

显然,华为 HMS for Car 的目标很明确,就是在国内市场弥补 GMS 等海外服务无法触及的领域,然后用华为的思路将本地化做到更好。

二、已部署三大产品

消费者 BG 积极上车华为早在 2019 年已经成立了车 BU,专注于智能汽车解决方案,起初与消费者 BG 是两个单独的部门,为什么消费者 BG 还要积极开发智能汽车产品呢?

这与近年来华为消费者业务、运营商业务量等主营业务在国际化道路上走得比较坎坷有很强的关系,华为亟需开展新的业务,汽车已经成为华为未来的重点业务之一。

实际上,除了 HMS for Car,华为消费者 BG 还有华为 HiCar 手机映射系统以及面向后装市场的车载智慧屏。

从体验上来说,华为消费者 BG 的三大产品在国内市场都具备非常强的产品力。

1、HiCar 映射手机 鸿蒙将上车

与 HMS for Car 不同,华为 HiCar 是手机映射系统。如需使用,要配备一台华为手机。连接成功之后,车机界面全部在手机端计算完成,无线、有线连接都能使用。

▲华为 HiCar 需要搭配华为手机使用

支持华为 HiCar 的应用程序可以在手机端下载,目前应用商店中的应用程序共有 29 个,涵盖了地图、音乐、有声读物、新闻、游戏、儿童娱乐等多个大类。加上华为原生的音乐、视频等 App,共计有 30 余款 App 支持 HiCar。

▲华为 HiCar 应用商店

目前,华为 HiCar 的操作系统是鸿蒙 1.0,据现场工作人员介绍,HiCar 基于 Linux 开发,未来更新到鸿蒙 2.0 之后,功能和体验会更加强大。

功能和体验更加强大并不是凭空想象,在升级到鸿蒙 2.0 之后,华为可能会允许平板电脑、PC 等算力更强的设备接入车机系统,单从算力上来讲,可提升的空间就非常大了。

2、车载智慧屏面向后装市场 有完整 HiCar 体验

华为车载智慧屏拥有 8.9 英寸屏幕,这个尺寸在车机系统当中偏小,屏幕分辨率 1920*720,PPI 达到 230,是一块 IPS 屏幕,最高亮度可以达到 700nit,在阳光明媚的白天,也不会看不清屏幕。

▲华为智选车载智慧屏

车载智慧屏底部基座有一个小型扬声器,可以播放音频。在屏幕下方有两个麦克风,在唤醒语音助手和语音通话时使用。

在屏幕后方有一枚行车记录仪摄像头,可以实时记下行车轨迹,这枚摄像头为一枚对角线达到 135 度的超广角摄像头,可以记录 2K 分辨率的视频。在屏幕正面,也有一枚按压弹出式的摄像头,可以在车内视频通话,分辨率为 1080P,对角线角度也为 135 度的超广角。

同时,华为车载智慧屏可以左右 360 度旋转、俯仰角旋转,方便主驾、副驾观看内容。

不过对于后装车型来说,车内电源连接线走线方式、音频输出都是问题,对于一款 1699 元的产品来说,也不能完全 “无脑买”。

凭借华为丰富的应用生态以及优秀的开发能力,华为消费者 BG 的三大智能汽车产品赢得了众多车企的欢迎,在余承东宣布 HMS for Car 将要装车奔驰的第二天,比亚迪高端品牌负责人赵长江回复余承东微博,称比亚迪汉车型很快也会搭载。

▲比亚迪赵长江微博

在去年 10 月华为消费者 BG 的发布会上,HiCar 已经和 20 多家车企的 150 余款车型达成合作。在刚刚结束的 2021 MWC 上海中,工作人员介绍称 HiCar 的合作车企已经扩展至 30 多家。

▲今年超 500 万台车将预装华为 HiCar

其中包括沃尔沃、北汽、上汽、广汽、一汽、长城、比亚迪、吉利、长安等,自主品牌占据大多数。

同时,华为还为 HiCar 的装车量设定了目标,今年全年,500 万台新车前装华为 HiCar 上市,占据全国新车销量的 1/4。

▲华为智选车载智慧屏需要加价购买

面向后装市场的华为智选车载智慧屏则成了市面上的紧俏产品,在电商平台搜索,官方网店都处于无货预约订购状态,第三方网店普遍有现货,但相比官方售价平均高出 400 元才能买到。像手机一样,一屏难求。

面对 GMS 等服务无法使用的现状,海外企业也没有直接放弃中国这一全球最大的汽车市场。

2014 年,苹果推出了 CarPlay 手机映射系统,车机连接 iPhone 手机,就能在车机使用苹果的各项服务。包括电话、信息、音乐、地图、日历、有声读物、播客等,开发者也可以为 CarPlay 开发 App。

▲苹果 CarPlay

CarPlay 的运行逻辑和 HiCar 几乎完全一致,计算都在手机端完成,画面在车机上显示。

根据苹果官网公布的信息,目前共有 67 个品牌的 600 多款车型支持苹果 CarPlay,其中有大量的合资品牌与进口品牌车型,自主品牌仅有 8 个。

从 2016 年之后,支持苹果 CarPlay 已经成为合资与进口品牌车型的基本配置。

同时,苹果 CarPlay 在拿下 600 多款车型前装市场的同时,也拿下了阿尔派、JVC、先锋、索尼等后装车机品牌的市场。看来华为不仅在和谷歌的 GMS“唱对台戏”,也想从苹果 CarPlay 市场中分一杯羹。

三、再造一个千亿 BG

汽车是华为未来重点 2019 年 5 月,华为智能汽车解决方案 BU 成立,整合了布局多年的汽车业务,华为发展智能网联汽车的战略布局日渐清晰。华为内部人士向车东西确认,目前华为消费者 BG 和车 BU 都由余承东领导,也就是余承东统领了华为的汽车业务。

同时,有熟悉华为的人士告诉车东西,华为智能汽车解决方案 BU 虽然是个二级部门,但内部是按照营收千亿级的 BG(也就是一级部门)来规划的。

华为 2019 年年报显示,2019 年消费者 BG 的销售收入为 4673 亿元人民币,如果未来华为智能汽车解决方案 BU 能达到这样的销售水平,其实在体量上已经超过了全球最大的 Tier 1 博世。根据博世 2019 年财报,其汽车业务销售额为 470 亿欧元(约合 3669 亿元人民币)。

华为车 BU 总裁王军此前曾透露,车 BU 部门的员工总人数已经超过 4000 人,这一研发规模已经和中国头部造车新势力的总人数相当。

无论从内部预期还是当前的研发力量上来看,华为大有成为中国版 “博世”的势头。

去年,华为正式发布了智能汽车解决方案品牌 HI,未来华为 HI 品牌的 Logo 将在车身上呈现。

不过,这并不意味着华为要造车了。

无论是面对公众的发布会,还是面对媒体,华为都说:华为不造车,我们帮车企造好车。

同时,华为还在内部文件中放出狠话:以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位。华为也注明,华为不造车的决定有效期为三年。

从现有消息看,华为 HI 具备全栈智能电动汽车的解决方案,包含 1 个计算和通信架构,5 大通信系统(智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能车云服务、智能电动),以及 30 多个智能化部件(包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头等部件)。

华为 HI 可以提供智能驾驶、智能座舱、智能车控三大计算平台,基于这三大硬件计算平台,华为还有相对应的 AOS、HOS、VOS 三大操作系统。搭配车辆底盘与执行器,可以在软、硬件方面提升车辆的驾乘体验。

▲三大计算平台与操作系统

其中,在智能座舱方面,华为拥有强大的智能座舱计算平台、丰富的本地应用生态以及鸿蒙 OS 座舱操作系统,在车内可以让挡风玻璃成为一块显示面积达到 70 寸的 ARHUD 高清大屏,车内音响也能实现 7.1 声道环绕立体声,还有 AI 视觉识别、自然语言交互等功能。

▲华为 HI 智能座舱配置

或许今后某一天,我们能看到 HMS for Car 或者 HiCar 以成熟的鸿蒙 OS 进入智能座舱。

在智能电动解决方案上,华为的三电系统可以让汽车的百公里加速进入三秒俱乐部,最快 10 分钟充电,续航 200 公里。

在自动驾驶解决方案上,华为拥有 L2 + 级~L4 全栈平台,机器每天都在不断学习,让车辆在算法领域不断进步。可以让自动驾驶中央计算电脑的 AI 算力提升 2.8 倍,毫米波雷达点云密度提升 10 倍,激光雷达激光线数提升 3 倍,摄像头探测距离提升 2 倍。

▲华为 ADS 自动驾驶解决方案

同时,华为还同时保护驾驶安全与信息安全,双电机冗余、电池异常提前预警保护驾驶安全,创立芯端网云信息安全体系,充分保护信息安全。

有了全栈智能电动汽车的解决方案,华为已经有能力在智能汽车赛道上跑在前列,再造一个年营收超过千亿的 BG 已经不是问题。

结语:华为打响上车第一枪在智能汽车日新月异的今天,华为用 HiCar、HMS for Car 两款软件产品,加上华为智选车载智慧屏一款硬件产品快速打入智能汽车的前装和后装市场,无论在速度还是质量上,华为都做到了业内第一梯队的水平,为华为上车打响了第一枪。

同时,华为、长安、宁德时代此前已经达成合作,共同搭载高端汽车品牌,相信很快,华为 HI 的标志就将出现在量产车的车身上。