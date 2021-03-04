女子给搬家司机差评遭死亡威胁，货运平台安全问题再受关注

3 月 4 日晚间消息，今日 #女子给搬家司机差评遭死亡威胁# 的话题登上微博热搜，这也让货拉拉事件之后，货运平台的安全问题再度引发广泛关注。

根据网友 @野路子小徐 在视频中爆料，她曾因给某平台搬家司机差评，遭遇死亡威胁。司机在电话中威胁称：“我要把你杀了，你这辈子都别想安生了，我给你搭一条命”。

据悉，该差评导致司机不能接单，该网友迫于威胁便联系平台客服改回好评。平台客服对此回复称，这种情况可以联系警方处理。

对于外界关注的事发在哪个搬家平台一事，@野路子小徐在微博上表示，“首先这个平台不是货拉拉，就事论事，这个死亡威胁我的不是货拉拉司机。但我真的不想说具体的平台了，我怕平台找到司机，司机找到我。我不需要迟来的正义。”

货拉拉方面向新浪科技表示，该事件不是发生在货拉拉平台。对于有网友提到的该平台是快狗打车（原58速运）的说法，快狗打车方面暂时未有明确回应。

此时也正值货拉拉安全事件之际。今年 2 月，湖南长沙一名 23 岁女生在搬家途中从货拉拉面包车的副驾驶跳窗，后经抢救无效不幸离世。据悉，该面包车曾三次发生偏航，并且货拉拉 App 无录音录像功能。

根据媒体报道，深圳市交通运输局表示，货拉拉公司平台用户跳车事件发生后，深圳市交通运输局已再次约谈了货拉拉公司相关负责人，并将采取督促该司建立、完善交通运输相关安全管理体系，配备安全管理人员等措施，落实运输环节货物运输安全相关要求。

相比货拉拉事件，网友 @野路子小徐此次爆料的事件并未产生十分严重的安全后果。不过从货运搬家平台连续曝出的安全事件来看，加强对平台司机的准入、培训和管理，以及建立相关安全制度体系，是众多货运搬家平台亟需补课的。