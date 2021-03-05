亚马逊斥资 10 亿美元争夺美橄榄球联盟 NFL 独家转播权

3 月 5 日消息，据报道，在过去几年中，亚马逊、推特、Facebook 等诸多互联网巨头涌入了网络赛事直播领域，争先抢夺重要赛事版权。据知情人士透露，从 2023 年开始，亚马逊希望成为美国职业橄榄球大联盟（NFL）唯一的周四赛事直播提供商，不过 NFL 希望从亚马逊少要一些钱，把一些赛事在 “NFL 频道”上播出。

橄榄球是美国最流行的体育项目之一，职业橄榄球大联盟赛事也拥有大量的收视群体。不愿意透露姓名的消息人士透露，亚马逊正在和 NFL 进行谈判，准备斥资 10 亿美元获得每一个赛季的独家赛事转播权（不包括每场赛事两个球队城市的收视市场）。目前谈判正在进行中，双方尚未做出最终决定。

根据一份最新的合作协议，亚马逊将会承担所有的赛事转播制作费用，另外还需要向负责为本地市场提供直播的本地电视台支付费用。目前，除了各种渠道的转播之外，NFL 还希望把周四的赛事在两个球队城市的地方电视台进行直播。

以往，美国观众通过付费电视频道套餐中的 “NFL 频道”或其他授权电视台收看橄榄球比赛直播，NFL 频道和付费电视公司存在协议，每个赛季必须进行若干场比赛的独家直播（有消息称是每个赛季五场比赛）。

目前，NFL 还需要考虑在亚马逊周四赛事独家直播和 NFL 频道直播之间达成平衡。该联盟正在考虑各种方案，比如把亚马逊周四直播的比赛同时在 NFL 频道播出，或是把周四的赛事在亚马逊和 NFL 频道之间进行分配。

消息人士透露，如果周四赛事直播权并非独家，亚马逊可能不愿意支付大约 10 亿美元的版权费。不过该公司对于各种版权合作方式保持开放，其中包括支付更少费用，获得数量更少的独家赛事。

美国 LightShed 公司的行业分析师格林菲尔德（Rich Greenfield）对新闻界表示，亚马逊和 NFL 的这次合作将是电视行业的一个分水岭事件，这意味着用户不依靠本地电视台就能够看到所有周四的橄榄球比赛，换言之，除了双方球队城市之外，不再需要电视天线。

亚马逊和 NFL 的直播合作并非第一次。之前，亚马逊和 NFL 达成了一个三年版权合作协议，在 2020、2021 和 2022 赛季，在自家的网络视频（Prime Videl）平台上直播 12 场周四的橄榄球比赛。这份协议允许亚马逊每个赛季获得一场独家直播比赛。消息人士称，福克斯公司和 NFL 的版权合作到 2022 年到期，但福克斯不太可能提前退出合作。

对于视频网站获得赛事直播权，NFL 采取了谨慎态度。据悉，在周日和周日晚间比赛的电视频道直播方面，该联盟已经接近和目前的合作伙伴达成协议，其中包括 ESPN 和 ABC 电视台的东家迪斯尼、维亚康姆 CBS、康卡斯特旗下的 NBC 环球公司，以及福克斯公司。

对于大量的美国赛事观众来说，互联网正在成为一个主导的观赛平台，而且和传统付费电视（比如卫星电视、有线电视）不同的是，互联网直播可以覆盖全球市场。

之前，许多付费电视公司已经和亚马逊视频服务达成合作，通过机顶盒提供亚马逊视频内容点播，这进一步动摇了传统付费电视观众。