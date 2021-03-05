美股全线下挫，拼多多、腾讯音乐跌逾 6%，哔哩哔哩大跌 8.73%

北京时间 3 月 5 日消息，美股大幅下跌，纳指抹去今年以来的全部涨幅，较去年底收盘点位下跌 1.3%。截至收盘，道指跌 345.95 点，跌幅为 1.11%，报收 30924.14 点；标普 500 指数跌 51.25 点，跌幅为 1.34%，报收 3768.47 点；纳指跌 274.28 点，跌幅为 2.11%，报收 12723.47 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股全线下跌：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 2 月份爱奇艺股价累计上涨 16%

爱奇艺股价的表现超过了不断上涨的大盘。标普全球市场财智的数据显示，2 月份爱奇艺股价累计上涨 16%，标普 500 指数上涨 2.6%。这一涨幅使得震荡幅度较大的爱奇艺进入 “牛市区域”，但它过去一年来的表现仍然落后于大盘。爱奇艺上个月发布的第四季度财报表明，其增长模式面临一些挑战。虽然 Netflix 等全球视频服务巨头业绩增长强劲，但由于用户数量滑坡，爱奇艺营收却连续两个季度下滑。爱奇艺管理层预测，鉴于挑战性的市场环境，今年第一季度用户数量将连续第三个季度下滑。随着内容生产恢复，爱奇艺业务将在接下来的数个季度回暖。爱奇艺 CEO 龚宇向投资者表示，2020 年末新内容匮乏，严重影响了用户观看情况。随着疫苗接种的进展，这种情况今年将得到逐步改善。常规交易中爱奇艺下跌 0.77 美元，跌幅为 2.92%，报收于 25.62 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果将面临欧盟反垄断指控，在英国遭到调查

两名知情人士星期四透露，苹果可能在未来数周面临欧盟的反垄断诉讼。Spotify 向欧盟投诉苹果不公平地推广自家音乐服务。其中一名人士称，欧盟委员会将在夏季到来前向苹果发送异议告知书。这是欧盟委员会去年 6 月启动的针对苹果的四项调查之一。苹果曾在 2019 年 3 月发表博文称，App Store 帮助 Spotify 获得了数亿次下载，成为欧洲最大的流式音乐服务。除不公平地推广自家音乐服务外，Spotify 还对苹果收取 30% 的费用表示了不满。此外，英国竞争与市场管理局对苹果应用支付规则展开调查，重点是苹果强制用户使用其支付系统在应用内购物，以及它在向用户提供 iPhone 和 iPad 应用方面的 “主导”地位。美国和欧盟也在调查苹果强制应用使用其应用内购物支付系统的问题，荷兰反垄断机构在调查苹果的手机支付服务。英国竞争与市场管理局表示，对苹果进行调查的部分原因是应用开发者的担忧。《堡垒之夜》开发商 Epic Games 在美国和澳大利亚就强制用户使用其应用内支付系统起诉了苹果。苹果在一份声明中表示，它期望与英国竞争与市场管理局合作，“解释我们的政策使如何把 App Store 打造成一个受信任市场的”。

▲ 分析称中国市场将助力特斯拉今年加入 “万亿美元”俱乐部

据投资公司 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）称，由于未来两年内中国市场需求将增长到 “惊人”水平，今年特斯拉市值将飙升至 1 万亿美元。他在星期四发表的一份投资报告中写道，中国市场是电动汽车市场 “增长的关键”，第三座超级工厂使特斯拉获得了与其他电动汽车厂商相比的 “重大竞争优势。如果特斯拉在中国市场维持当前的增长态势，明年其全球交付量可以达到 100 万辆，这证明了我们的理论：今年特斯拉市值将能够飙升至 1 万亿美元”。如果市值达到 1 万亿美元，根据当前的数据，特斯拉将成为市值第五高的美国公司。继 2020 年上涨惊人的 740% 后，今年以来特斯拉股价已累计下跌 10%，达到逾 2 个月以来的最低点。中国监管机构最近对电池起火、意外加速和软件更新失败的担忧，以及汽车产业芯片短缺问题似乎已经影响到特斯拉股价。艾维斯说，芯片供应链应当能够在 3 月份恢复正常，鉴于世界进入 “电动汽车黄金时代”，最近的抛售潮代表着 “巨大的买进机遇”。艾维斯对特斯拉股票评级为 “中性”，并给出 950 美元的目标股价。常规交易中特斯拉下跌 31.76 美元，跌幅为 4.86%，报收于 621.44 美元。