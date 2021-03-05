苹果发布 watchOS 7.4 开发者预览版 Beta 3

IT之家 3 月 5 日消息 据 MacRumors 今日报道，在 watchOS 7.4 开发者预览版 Beta2 发布两周后，苹果公司于今天推送了 watchOS 7.4 开发者预览版 Beta3。WatchOS 7.4 推出了 “Time to Walk”（散步时间）功能，增强了心电图的可用性，以及增加了用户戴口罩的情况下通过 Apple Watch 解锁 iPhone 的功能。

要安装 watchOS 7.4 测试版，开发者需要从苹果开发者中心下载合适的配置文件。可以通过 iPhone 上的专用 Apple Watch 应用下载 watchOS 7.4 测试版，方法是进入通用 >软件更新。要更新到 watchOS 7.4 开发者预览版 Beta3，用户的 Apple Watch 需要保证有 50% 的电量，且必须放在充电器上并让 Apple Watch 保持在 iPhone 的连接范围内。

IT之家了解到，在 watchOS 7.4 增加的新功能中，最引人注意的就是 "Unlock with Apple Watch"（用 Apple Watch 解锁）功能，当用户戴着口罩时，使用 Face ID 的 iPhone 可以使用已解锁和认证的 Apple Watch 作为辅助认证，从而免去了麻烦的密码解锁。不过这个功能要求用户的手机必须是搭载 iOS 14.5 系统的苹果手机。用户可以在 “设置”中的 Face ID & Passcode 下启用这个功能。当 Apple Watch 解锁 iPhone 时，用户会感受到手腕上的震动，并会在手表上收到通知，类似于使用手表解锁 Mac。

这个新功能仅限于解锁用户的 iPhone。Apple Watch 不能用于验证 Apple Pay 或 App Store 购物，也不能用于解锁需要 Face ID 扫描的应用。在这些情况下，用户需要摘下口罩使用 Face ID，或者使用密码 / 口令来代替。

对于使用 Apple Fitness + 的用户来说，watchOS 7.4 结合 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5，可以实现 Apple Fitness + 的 AirPlay 2 传输，这样就可以将健身训练的内容串流到支持 AirPlay 2 的电视或机顶盒上。不过，Apple Watch 的用户健康数据不会显示在屏幕上，且该功能仅限于 iPhone/iPad / 苹果电视。

IT之家了解到，苹果曾表示，watchOS 7.4 将在早春发布，因此预计留给开发者们的测试时间还有几周。