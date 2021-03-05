数字支付公司 Square 收购 HiFi 音乐流媒体平台 Tidal 多数股权

3 月 5 日 消息，据报道，Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）旗下数字支付公司 Square 周四宣布，该公司将收购音乐流媒体服务 Tidal 的多数股权。

Square 称，这笔交易包括 2.97 亿美元的现金和股票，预计于今年第二季度完成。

Square 表示，预计 Tidal 的财务业绩不会对 Square 2021 年的营收或毛利润产生实质性影响。

该交易是为了实现 Square 的多元化。Square 以其信用卡处理器、支付硬件和 Cash App 而闻名。最近，该公司正式启动了银行业务。

而 Tidal 自推出以来，一直在努力跟上音乐流媒体大战的步伐。分析人士称，多西的投资可能有助于推动公司向前发展。

2015 年，说唱歌手 Jay-Z 以 5600 万美元收购了 Tidal。Square 收购 Tidal 交易完成后，Jay-Z 将加入 Square 董事会。

多西表示，“Jay-Z 还将帮助领导我们整个公司”，包括 Seller（提供支付服务的部门）和 Cash App（移动支付应用）。

之前，Jay-Z 和多西也有过合作。多西上个月曾表示，二人捐赠了一个比特币信托基金，以支持这种数字硬币在非洲和印度的发展。