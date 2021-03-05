七彩虹发布首款国风游戏本将星 X15：设计融入雷震子神话元素，搭载 10 代酷睿

IT之家 3 月 5 日消息 为了给用户更加个性化的产品体验，赋予产品更多的潮流元素，国内板卡商七彩虹结合现代年轻人个性、多元的性格特点，迎合用户对国风文化的热爱，推出首款国风游戏本——将星 X15。

这次的新品登场，七彩虹可谓是 “预谋已久”。先后与知名插画师 “疯子木”、传统手工匠人 “卢正义”跨界联合，塑造 “雷震子”传统神话人物形象作为产品的虚拟代言人，深耕国风圈层。

七彩虹将星 X15 区别于传统笔记本非黑即白的外观颜色，以 “星蓝”作为主色调，其轻薄简洁的机身，个性化的 C 面设计融入雷震子神话元素。除开笔记本，还推出了《雷震浩天》国风主题音乐和典藏版定制周边。

配置方面，将星 X15 游戏本最高搭载了第十代英特尔 ® 酷睿™ i7-10870H 处理器（还提供 i5 版本），有着 8 核 16 线程的设计，与 16MB 超高三级缓存，最高睿频达 5.0GHz。将星 X15 游戏本拥有 15.6 寸高色域 IPS 电竞屏，144Hz 屏幕刷新率对比传统 60Hz 屏幕，减少画面卡顿延迟。色彩表现上，sRGB 达到 100%，整体采用窄边框设计，屏占比高达 86%。

将星 X15 全系搭载了 NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 专业游戏显卡，可流畅运行游戏大作。与此同时，将星 X15 采用疾风 2.0 左右双风扇散热模组设计，多通风口设计配合风扇能够将热量迅速导出机身，保持核心持续低温。Fn+1 一键开启飓风散热，多种散热模式随心调节。并且配备了 Control Center3.0 控制软件，通过 Fn+Esc 键来切换电源模式，包括安静模式、省电模式、娱乐模式和性能模式四种。在 “性能模式”下，将星 X15 会以全程满血、高速散热驱散机身内部的热量，释放出更加充沛的处理能力，充分发挥整机性能。

目前，七彩虹将星 X15 游戏本已在京东开启了预售活动，预售价 5699 元，预售期内定金 200 抵 400，还有最高有价值 2000 元的典藏版周边礼盒免费赠送，感兴趣的IT之家小伙伴不妨关注一下。