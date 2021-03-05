国家邮政局：1 月用户对快递服务问题申诉 21052 件，环比下降 5.6％

3 月 5 日消息，据国家邮政局公布的数据显示，2021 年 1 月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过 “12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉 21659 件，环比下降 6.5%，同比增长 23.8%。申诉中涉及邮政服务问题的 607 件，占总申诉量的 2.8%，环比下降 28.8%，同比下降 22.8%；涉及快递服务问题的 21052 件，占总申诉量的 97.2%，环比下降 5.6%，同比增长 26%。

快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和投递服务，分别占申诉总量的 32.8%、21.6%和 19.9%。其中，环比增长的是快件延误问题，同比增长明显的是快件丢失短少问题。

同时，快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误，投递服务申诉 中主要占比是虚假签收。

数据还显示，用户对快递服务问题有效申诉 1780 件，环比下降 19.2%，同比下降 9.1%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误，分别占有效申诉总量的 31.7%、27.8%和 23.8%。其中，快件延误问题的环比、同比均下降明显。