3999 元，机械革命 S3 Pro 开启预售：11 代标压酷睿、100%sRGB、雷电 4

IT之家 3 月 5 日消息 机械革命方面今日宣布，新款轻薄本机械革命 S3 Pro 正式登场，今日开启预售，搭载全新的 11 代 H35 系列标压处理器，配备 100% sRGB 高色域屏幕，首发价 3999 元起。

从商品页面可以看出，机械革命 S3 Pro 提供 i5-11300H 和 i7-11370H 两款 H35 处理器可选，辅以 16GB 和 32GB 双通道 DDR4-3200 内存（可自行升级），标配 512GB PCIe 4.0 Nvme 固态硬盘，提供额外的硬盘位，采用 14 英寸 1080p 分辨率 100% sRGB 色域的屏幕，支持 DC 混合调光。

接口方面，机械革命 S3 Pro 拥有雷电 4，可实现 40Gb 带宽 8K 视频输出，还提供了 HDMI 和 USB-C（DP）等接口，可连接三台显示器，无需外设即可实现四屏联动。

其他方面，机械革命 S3 Pro 采用了铝合金材质机身，重约 1.3kg，厚 16.8mm，采用双风扇双热管智能散热系统，有效降低噪音，支持 WiFi6，采用三档可调节背光键盘，支持指纹解锁，内置 50Wh 电池，标配 90W 适配器。

IT之家了解到，机械革命 S3 Pro i5 版首发 3999 元，i7 版本首发 5399 元，有感兴趣的小伙伴可自行关注。