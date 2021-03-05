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“下次一定”成绝唱：坚果 R2 手机官方清仓，直降 1500 元

2021/3/5 16:03:10 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 5 日消息 以往锤子科技推出新产品，锤粉锤黑们都会戏谑一句 “下次一定”。然而这次真的没有下次了。IT之家了解到，锤子科技最后一部旗舰机坚果 R2 从今天起开始大幅度降价，价格直降 1500 元。

IT之家发现在坚果手机天猫旗舰店大量产品已标注”清仓 “字样，许多产品有较大幅度的降幅，例如坚果颈挂式无线蓝牙耳机从 119 元降价到 69 元。

目前坚果 R2  8G+128G 配置售价 2999 元，相较于发售时 4499 元的价格，降低了 1500 元。IT之家注意到，目前坚果 R2 只有浅黑色一个颜色，绿色和白色均很长时间没有再上架了，且配置也不齐全，仅有两款低配机型。虽然官方没有在坚果 R2 的销售界面上标注清仓字样，但是 R2 可能和其他清仓产品一样，卖完了就不会补货了。

IT之家在今年 1 月份报道，1 月 13 日字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室并入旗下大力教育。合并后的硬件团队将聚焦教育领域的硬件产品，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

随着字节跳动的战略变化，坚果 R2 可能就是坚果系列手机的绝唱了。对锤粉而言，这次坚果旗舰店的清仓促销可以考虑入手 R2 收藏。

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关键词：坚果

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