魅族工程师：魅族 18 系列硬件不支持同时开启 2K 和 120Hz

IT之家3月5日消息 今日有用户在魅族社区询问魅族 18 系列支持 2K 分辨率和 120Hz 刷新率同时开启，认证为魅族工程师的 @笔剑 回复称：魅族 18 系列硬件本身不支持同时开启 2K 和 120Hz 两种特性。

此外，另一位魅族工程师 @下棋的奕星 也表示，因为功耗因素，魅族 18 系列暂时无法同时开启 2K 和 120Hz。从功耗层面和设计层面来说，后续一般也不会支持同时开启了。

IT之家了解到，魅族在3月3日发布了魅族 18Pro 以及魅族 18 两款机型，定位“年度极致旗舰”和“小屏满血旗舰”。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片，采用 2K+/120Hz 柔性屏，运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”；采用八曲微弧设计；拥有 AR 全场景大师影像系统；内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝；售价 4399 元起。