英伟达财报业绩强劲，但 ARM 收购前景仍不明朗

北京时间 3 月 5 日下午消息，据报道，上个月末，英伟达发布了 2021 财年第四季度和全年财报。GPU 供不应求这似乎并未影响英伟达的收入。事实上，该公司四季度的收入创下新记录，达到 50 亿美元，同比增长 61%。更令人印象深刻的是，英伟达预期 2022 财年第一季度的收入可达到 50 亿美元。

英伟达预期，一季度的 50 亿美元收入将大部分来自于游戏业务。自 RTX 30 系列的台式机显卡上线以来，英伟达一直未能满足市场的需求。

英伟达最近还宣布，将为游戏玩家——而非加密货币矿工——提供售价为 329 美元的 RTX 3060 台式机显卡。新显卡采用的 GPU 驱动软件会削弱一半的以太坊挖掘能力，以劝退加密货币矿工购买该款显卡。今年三月份，英伟达会推出专门用于挖矿处理器的 CMP，借此希望挖矿圈不会再跟游戏玩家抢显卡。

财报发布后超出预期——英伟达 2021 财年第四季度营收和调整后每股收益以及 2022 财年第一季度营收展望均超出华尔街分析师此前预期，推动英伟达盘后股价上涨近 2%。

强劲的财报，并未驱散英伟达收购英国芯片制造商 ARM 不顺的阴霾。最近，英伟达不愿承诺在收购 ARM 之后提供进一步的工作保障，让这笔收购的前景变得更加黯淡。

ARM 未来员工人数得不到保障

英伟达此前计划以 400 亿美元收购英国芯片制造商 ARM。但最近，由于英伟达拒绝在潜在的收购之后对 ARM 的员工人数提供保证，这家芯片制造商的员工正面临极大的不确定性。

总部位于加州的英伟达正在就与该大规模并购案有关的潜在承诺，与政府进行沟通，包括保留 ARM 在剑桥的总部。

英伟达之前已经承诺让该芯片巨头留在英国，并增加其在英国的投资。但是，到目前为止，英伟达尚未签署与 ARM 员工人数相关的任何目标。

英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时表示，他的公司对任何目标约束持谨慎态度。他说：“我们希望带到英国的那一类人才，以及我们希望投资的人才，不是现成的。这些不是普普通通的人才。我希望聘用尽可能多的爱因斯坦式天才。”

一名英伟达发言人称，该公司正在与英国政府进行 “建设性讨论”。

他们说：“我们和政府有着一致的目标，就是确保 ARM 在英国继续发展壮大。我们计划在英国聘请尽可能多的世界一流的研究人员和计算机科学家。”

2016 年，软银收购 ARM 后，曾达成一项具有法律约束力的承诺，即在五年内将 ARM 的员工总数扩大一倍。今年 9 月份，该五年承诺将到期。眼下，软银正在努力实现这一目标。

根据十月份发布的一份文件，ARM 目前在英国拥有 3004 名员工。该公司需要到 9 月份，将员工人数提高到 3494 人。

然而，英伟达不愿提供进一步的工作保障。这使得人们更加担心这起收购可能对英国科技行业造成的影响。

去年，前商务部长彼得 · 曼德森勋爵（Lord Peter Mandelson）给这笔交易贴上 “短视”的标签，指控部长们 “一边挥舞着英国国旗一边卖掉皇冠上的宝石”。

英国政府表示，如果有理由认为该收购交易会对国家安全构成威胁，其愿意对交易设定一系列条件。

收购 ARM 障碍重重

今年年初，英国竞争监管机构已经开始调查英伟达以 400 亿美元收购芯片制造商 ARM 一事。

竞争与市场管理局（CMA）表示，该机构将调查这起交易是否会导致 ARM 撤回，提高向英伟达竞争对手提供的服务价格或将其服务质量。

CMA 首席执行官安德里亚 · 科斯瑟利（Andrea Coscelli）说：“芯片技术行业价值数十亿美元，对我们日常生活使用的大多数产品都至关重要。我们会与全球其他竞争监管机构密切合作，审慎地考虑该交易带来的影响，并确保该交易最终不会导致消费者面临更高价的产品或低品质产品。”

在美国，联邦贸易委员会（FTC）也在审查该笔交易。FTC 已经对这笔收购交易进行了深入调查，并向第三方发送了询问请求。

在交易完成之前，英伟达必须经过美国、英国、欧盟以及中国的监管机构的漫长审查。全球政府机构正在与那些认为可能会受此收购交易影响的机构进行交流。

总部位于英国的 Arm，因其将芯片设计和相关的软件代码授权给所有有需求者，来者不拒，因此被称为芯片行业的 “瑞士”。大家担心的是，如果英伟达收购了 Arm，英伟达可能会限制竞争对手使用 Arm 的技术或提高使用成本。

与此同时，几家全球最大的科技公司也向美国反垄断监管机构投诉英伟达收购 ARM 一事。因为芯片行业对这些科技公司至关重要，而这笔交易有可能会损害该领域的竞争。谷歌、微软和高通都已经表达了他们对这笔 400 亿美元交易的担忧，并敦促反垄断官员介入。其中至少有一家公司希望取消该收购交易。

英伟达辩称，仅购买价格就说明，该公司没有动机去破坏 Arm 的中立性，但一些竞争对手和 Arm 的客户对此并不信服。

英伟达发言人在声明中表示：“随着审查工作的推进，我们相信，监管机构和消费者都会从我们的计划中受益，即继续保持 Arm 的开放许可模式并确保与 Arm 的被许可方建立透明的协作关系。我们对 Arm 的愿景是帮助所有 Arm 的被许可方发展他们的业务并向新的市场拓展。”谷歌、微软、高通以及 Arm 均拒绝发表评论。

大型科技公司的反对，可能会使得交易批准受阻，延长审查流程或迫使英伟达让步，从而改变 Arm 对英伟达的价值。