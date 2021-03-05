英国加密货币挖矿公司 Argo Blockchain CEO 成首位用比特币付工资的高管

3 月 5 日消息，据国外媒体报道，英国加密货币挖矿公司 Argo Blockchain 透露，其首席执行官 Peter Wall 用比特币支付员工全工资。成为世界第一个用比特币付工资的上市公司高管。

在 2 月份的运营报告更新中，Argo 公司表示，从周一起，Argo 团队成员都可以选择用比特币支付部分或全部工资。Wall 表示，该公司上个月挖了 129 个比特币，目前有 599 个比特币。

说起为什么会想到用比特币付工资，Wall 表示：“我在半夜醒来并问自己，‘为什么我的工资是以法币支付？’为什么我们不开始以比特币支付工资？”Wall 指出，NFL 球员 Russell Okung 是另一个灵感来源。去年年底，一些媒体报道称，Okung 的一部分工资是用比特币支付的，与其不同的是，Argo 实际上是从公司的金库中直接支付比特币给 Wall。Wall 报告说，员工们对此 “兴趣浓厚”。他们的工资将继续以法币计价，但是使用 Satstreet 的汇率计算转换。

他还开玩笑的说，有的股东甚至已经开始询问能不能用比特币支付股息。不过这将有难以逾越的法律障碍。

他说：“人们的薪酬结构在不断演变，我们很高兴走在推动这一方向的最前列。”他还预计其他公司，甚至是谷歌这样的巨头，都可能将在 “三到五年内”为员工提供加密货币薪酬选项。或许真如他所言，在不久的将来，薪酬结构确实会发生改变，即使不是比特币，也可能是别的方式。