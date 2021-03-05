千兆光网被写入政府工作报告：F5G 全光城市迎来发展新纪元

国务院总理今日在政府工作报告中提出，“加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，将对 “全光城市”的关注与热议推上一个新的高度。

全光城市：数字中国及智慧城市建设支点

数字经济已是经济增长的主旋律，全社会的数字化转型亦成为当下主要课题。此次政府工作报告中，在概述 “十四五”规划目标任务时指出，要 “加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态”。

城市是人类文明的重要标志，是经济社会运转的主要载体。早在 2013 年，我国就开始推动光进铜退，陆续启动了光网城市建设，“光网城市”一词亦曾被写入 2016 年政府工作报告之中。如今，面对如火如荼的数字中国以及智慧城市建设，进一步以第五代固网（F5G）为纲为城市打造一个全光底座成为必然之举。

一方面，数字经济的蓬勃发展离不开以 “5G+F5G”为载体的运力和以 “AI + 云”为基础的算力，两者融合所产生的聚变效应将直接关系到数字经济的强度；另一方面，智慧城市的 “下一跳”指向智能体的打造，以 “5G、F5G、千兆 WiFi”为代表的新一代联接技术，让城市真正实现高速网络全域覆盖，为千行百业的创新赋能，做到城市资源价值最大化。

此外，5G 的发展也有赖于高质量的光网络支撑，像是 C-RAN 建网模式下，最后几公里的前传成为 5G 网络可用性的关键所在；而网络切片走向商用的前提，就是在包括承载网在内的多领域端到端的拉通。

全光城市如何打造？

此次政府工作报告的颁布，可谓开启了全光城市发展的新纪元。那么全光城市应该如何打造，它又要具备哪些关键的能力？从之前与电信业专家的沟通中 C114 发现，全光城市有着基础网络和业务网络两方面属性。

首先它要具备确定性承载，以全光接入、硬管道使能品质家宽、品质政企、品质无线；其次，全光锚点，依托全光锚点，打造边界稳定全光底座，保障业 / 网平滑扩展；第三，一跳入云，通过新的智能协议打造全光城市 “立交桥”，使能业务光层随选入云，保障业务体验；最后，云光一体，网络管控广覆盖、开放被集成，支撑云网一体化。在具体的能力上，涉及时延、容量、可用性、开通时间、自动驾驶等，特别是支持 99.999% 的高可靠性传输、网络边缘到云端 1ms 的传输时延。

为支持全光城市的打造，各大厂商也推出了相关的解决方案。例如在刚刚落幕的 2021 年世界移动大会 · 上海上，华为就接连发布了全面增强智能云网、F5G 超级站点等解决方案。其中，F5G 超级站点基于一系列技术创新，首次实现传送网与接入网融合握手、共站部署，实现两种技术的优势互补，给网络带来三个 “超级”升级。

一是 “超级架构”，通过独创光波导路由技术，实现单板级光交换功能，设备尺寸缩减 80%，将光交换能力部署到网络边缘，支持 “蛙跳”（Frog Hop）架构，让业务一跳入云，打造 1 毫秒时延圈。二是 “超级体验”，对政企用户，首创 P2MP OTN 技术，能够利用 ODN 网络现有的光纤资源，实现高品质专线接入，快速覆盖海量中小企业，将品质专线带入千行百业，做大政企市场；对家宽用户，业界首创基于 OLT 设备的 F5G 超级上行技术，实现家宽业务端到端切片，保障极致体验。三是 “超级底座”，极简站点降低站点成本；点亮哑资源，释放光纤潜力；支持长期平滑演进，一网用两代，生命周期内整网 TCO 降低 50% 以上；F5G 超级站点拥有 3 种不同形态，运营商可以根据实际需求，选择使用室外站、街边柜或 CO 站点进行灵活部署。

实际上，目前全光城市已开始在全国多个城市落地。比如上海不断增强网络基础设施能力和覆盖水平，加速千兆网络业务的创新和应用，并创造了良好的政策发展环境，率先建成 “双千兆宽带城市”。下一步将继续发挥自身优势，打造全球新一代信息基础设施标杆城市。广东结合国家大湾区战略，采用创新的 OXC 全光一体化架构建成了目前全球领先的 1-2-3 毫秒大湾区全光城市群，并且结合产业需求，以品质光联接为基石助力大湾区经济腾飞，持续打造全球光网领域创新模板。

“新基建”浪潮下，我国社会经济的高质量发展正融入越来越多科技新元素。全光城市作为一个重要支点，必将全面使能立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的智慧城市系统，撬动千行百业数字化转型进入快车道，为数字中国建设注入源源不断的动力。