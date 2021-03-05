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SpaceX 绕月旅行第一人宣布：邀请 8 名艺术家一起月球旅行，免费，但有两个条件

2021/3/5 18:36:49 来源：DoNews 作者：刘文轩 责编：姜戈
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3 月 5 日消息，SpaceX 在 2018 年公布了首位私人月球旅行乘客，为 45 岁，身价约 20 亿美元的日本富豪前泽友作。他提出的 “dearMoon”（亲爱的月球）计划表明，2023 年将邀请 8 名艺术家一起参与大约 6 天的绕月飞行，费用由他承担，条件是勇于挑战极限，并同样愿意帮助他人

前泽友作是日本在线时尚零售平台 Start Today、ZOZO 公司创办人（后者 2019 年被 Yahoo! JAPAN 收购）。相比其他超级富豪，前泽友作以怪奇言谈和奢侈的生活方式闻名，他曾经从追踪他的 Twitter 用户中抽出 1000 名发出总金额高达 1 亿日元（92.3 万美元）的新年红包。

前泽友作此前在 Twitter 公布的视频中，透露了申请流程，“每个从事创造性工作的人都可以称为艺术家”，只要满足 2 个条件：可以挑战极限地创作 ，并愿意帮助其他人这样做。

如果 SpaceX 相关测试能够顺利进行，预计 2023 年就会带着前泽友作和他的艺术家朋友们飞上太空。以目前的进度来看，SpaceX 的 SN8、SN9、SN10 原型机飞行测试都以爆炸告终，不过马斯克很有自信可以按计划推出商业旅行。

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关键词：SpaceX月球

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