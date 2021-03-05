我买的不是基金，是潮流

“跌，一路跌，一个月的收入跌到只有零头。”

李梦娇跟着博主买的易方达蓝筹一周跌 15%，她本想抄基金的底，但没想到基金想抄她的家。作为基金小白，李梦娇在网络上观望几个月基金后出手，得到的却是满屏飘绿。

而李梦娇并没有相关知识，也没有足够的抗风险能力，加入基金大队后，人云亦云，到处 “抄作业”。年后基金大跌才让她意识到，自己从来都没有独立思考分析过基金的走向。

近两个月甚至近半年，基金的话题热度一直居高不下。白酒板块、诺安等关键词频频上热搜。而讨论基金走向的人绝大多数都为 90 后的年轻人，换言之，目前的基民群体，90 后占主导地位。

当年轻人成为购买基金的主力时，明星八卦不再是谈资，哪支基金值得买才是话题王。年轻人拥抱基金，除理财目的外，还抱着跟风的心理。初为基民的李梦娇向猎云网表示，自己根本不懂基金，也不感兴趣。

“周围的人都在买，朋友圈和聚会聊的都是基金的话题，我再不买就跟不上潮流了。”基金凭借着第二份收入的特点收割大批基民时，也逐渐将自己和潮流挂上了钩。

当基金成为一种潮流，我们会看到什么?

基金逃不过社交，讨论组来相亲

90 后拥有将一切软件社交化的魔力。有人在听歌软件的评论区里找男朋友，有人在游戏内处 cp，只要涉及用户讨论的功能，都会有人通过其找到另一半。同时，主打社交功能的平台也是逐步增多。线上交友已然成为 90 后扩张社交圈的主要途径之一。

基金步入 90 后的生活后，也难逃社交化。并且，在基金讨论组内社交有着天然的优势。李梦娇表示，首先基金的讨论组会过滤掉一群无收入无理财意识的人群，并且从对方购买的基金可以看出，他的性格是求稳还是急功近利。“通过所持比例和金额也能推算出对方的收入情况。”

“持有诺安的女生追求高回报，太激进不适合当女朋友”。

最近正在基金讨论区相亲的赵佳城向猎云网表示，起初是有人在讨论区内交友，渐渐地才演变成了直接相亲的。看着讨论区内相亲的人数越来越多，他也发布了状态，并表示持有诺安的女生不要。

诺安成长混合属于中高风险的基金，涨幅相对较大。这在求稳的赵佳城眼里看来，持有诺安的女生和自己的三观不同，日后肯定无法相处。

“往往通过几个月甚至几年才能察觉到的三观不同，在这里你通过对方买的基金就能看出来，非常直观且高效”

赵佳城在讨论区内相亲的第十天，找到一位所持工程机械类的基金女生。在他看来，这类基金较稳，持有这类基金的女生和他的想法是一样的。加了微信后，也没有尴尬的开场，两人就基金话题相谈甚欢。赵佳城笑着说，这是第一次不用担心和女生找话题聊。

在支付宝基金讨论区中，承载着大量的年轻人交友需求。这何尝不是潮流中的圈层文化，用兴趣爱好画一个圈，结交圈内志同道合的好友。据西南财大报告显示，2020 年新增基民中 90 后占比超 50%。90 后的基民们一边抗拒父母安排的相亲，一边在讨论区主动相亲。

毕竟，谁会拒绝赚钱的同时碰到爱情呢?

没被捧杀过的基金，不是好基金

张坤可能自己都没想到，有朝一日会从基金经理变成 “永远的神”。

除社交化外，90 后进攻基金带来了另一种名为饭圈化的现象。追捧基金经理，购买网红基金。喊着口号，一路高歌。

饭圈化最直观的好处就是可以不做过多功课，便知道该买哪支基金。这对于基金小白是一件简单又有效果的事情，只需要跟着全世界最好的坤坤买易方达蓝筹精选就行了。

1 月 25 日，张坤管理的易方达蓝筹精选混合净值大涨 5.05%，“蓝筹”一举登上热搜。而将蓝筹带火的是基金经理张坤。作为基金界的 “顶流”，有人为他建立了粉丝后援会并申请微博超话 “易方达张坤”，阅读量超 3 千万、粉丝过万。

一个月后 2 月 26 日，易方达蓝筹精选一周净值跌了 10%。张坤的粉丝们一个月前喊着张坤为永远的神，一个月后质问张坤会不会炒股。

这一场景，像极了娱乐圈的捧杀。

除张坤外，刘彦春、葛兰也是备受追捧的基金经理。可近日，刘彦春的景顺长城新兴成长跌 16.14%; 医药女神葛兰管理的中欧医疗健康 A 跌 16.02%，中欧医疗也一举跌上热搜榜。

韩甜向猎云网表示，在基金饭圈有两种现象，一种是追随基金经理，一种是认准网红基金或板块。韩甜属于后者，在韩甜看来，基金经理总有失手的一天，而自己却没有抗风险能力，容错率太低。但买白酒、新能源板块总归是错不了。

在购买基金后，韩甜的日常生活就是在微博和陌生人一起讨论基金交流经验，向有收益的基民学习。“和我当年为自家爱豆打榜，找站姐要照片时一模一样。”在讨论区的韩甜觉得十分自在，感觉自己没有被时代抛弃，仍赶着浪潮。

“平时小跌的时候，也会在朋友圈吐槽。”但吐槽归吐槽，每当韩甜发有关基金的朋友圈，便会迎来同伴的关注，哪怕是平时没有交际的人，也会在评论区侃侃而谈。这就是基金潮流下，基金带来的魅力。

年前自在的韩甜，在年后迎来当头一棒。

查阅 WIND 数据显示，春节过后 7 个交易，83 只百亿规模以上的混合型基金基本都是负收益，39 只跌超 10%。2 月 24 日，白酒相关的 ETF 也出现明显的跌幅，当日，酒 ETF 下跌 5.45%，食品饮料下跌 4.5%。近 5 个交易日，酒 ETF 跌幅达到 16.22%，在所有 ETF 中跌幅最高，食品饮料跌幅达 13.43%。

基金向来都不是一个短期生意，在短期内看到增长去追，结果注定是适得其反。投资也不是一件盲目的事，追随热门基金经理而不分析基金经理的投资风格和逻辑，也注定得不到长久的回报。

重仓白酒的韩甜，在前几日全部卖出。卖出后她打开微博 ，输入关键词基金后，又开始新一轮的探讨。

KOL 为基金课堂宣传，科普基金变成生意

抖音理财的话题播放量超 36 亿，其中夹杂着 0 元小白理财训练营等广告。

以往为消费类产品宣传推广的 KOL 们在视频中讲起了自己的理财经验，睡后收入、财富自由等字眼出现在视频中。（IT之家注：“睡后收入”为网络用词，是指躺着把钱挣了，也意为被动收入）

他们讲述自己的收入是如何增多的，讲述完自己的经历后在视频结尾出现了十几元参加理财课堂学习理财知识的话术。据猎云网记者翻阅视频后，发现宣传的话术极其相似。而在这些博主的视频中，此前从未出现过相关的理财视频。

在基金成为潮流后，在线金融教育也变成了一门好生意。

据数据显示，2020 年在线金融教育机构付费用户大增，营收大幅增长。有企业 1 个月新增付费学员达到 2019 年水平，同比增长 600%。曾有新闻显示，去年某金融教育机构，半年流水超 12 亿。机构以 0 元、9.9 元等字眼宣传，付费报课后，在群中以图片和语音的形式进行十二天的学习。

12 天的课程十分系统化，针对小白人群知识较为基础，如果想继续学习，则需要付费购买几千元的线上课程。

与此同时，B 站有数据显示，2020 年投资理财类视频播放量同比增长 464%。也催生了一批财经类博主，有的视频含金量高，有的博主信息错漏说错专有名词。

在猎云网记者浏览后发现，标题上显示半年存款十万，三年存款超百万的视频比比皆是。同时，在 B 站和小红书上买基金像学化妆一样，跟着博主一步一步来就行。这些博主的科普视频大同小异，推荐的仍然是那几支热门基金。

韩甜表示，白酒大跌那几天，她曾在 B 站寻找理财博主，希望博主能讲解知识，分析白酒走向。但在浏览一圈后，并没有答案。“翻来覆去讲的都是同样的话，这些话在微博上能看见，在 B 站、小红书、抖音上都能看见。”

垂类博主是变现最快的博主，在基金浪潮下，一群理财博主应运而生，通过科普加课程的组合拳变现，并且还能倒流。有 B 站 UP 主称从公众号扫码过去开户的朋友，合作的证券费率是万分之 1.3。

相比老一代基民分析公司走向、大盘趋势、谨慎出手，90 后基民将基金和互联网紧紧相连，在社交平台上找陌生人共同讨论。然而，基金需要的从来都不是热度，而是冷思考。

当基金成为一种潮流，大批新基民涌入后，看到大盘一路暴跌，才真正懂什么叫投资需谨慎。